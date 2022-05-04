Путин наградил Алекперова орденом «За заслуги перед отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу «Лукойла» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед отечеством I степени». Это следует из президентского указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградить Алекперова Вагита Юсуфовича, город Москва», — говорится в тексте указа.
О решении Алекперова уйти с должности президента и выйти из совета директоров «Лукойла» в компании сообщили 21 апреля. В заявлении говорилось, что бизнесмен не является контролирующим акционером – по состоянию на 31 марта 2022 г. ему принадлежало 3,12% акций, в отношении еще 5,43% акций он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. Алекперов возглавлял «Лукойл» с 1993 г.
Бизнесмен покинул пост в компании после того, как 13 апреля правительство Великобритании расширило список санкций, где среди 200 российских граждан и организаций оказался и Алекперов. Как позже пояснил бизнесмен, он покинул «Лукойл», чтобы персональные санкции в отношении него не мешали развитию компании.