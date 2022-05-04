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Путин наградил Алекперова орденом «За заслуги перед отечеством»

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Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу «Лукойла» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед отечеством I степени». Это следует из президентского указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградить Алекперова Вагита Юсуфовича, город Москва», — говорится в тексте указа.

О решении Алекперова уйти с должности президента и выйти из совета директоров «Лукойла» в компании сообщили 21 апреля. В заявлении говорилось, что бизнесмен не является контролирующим акционером – по состоянию на 31 марта 2022 г. ему принадлежало 3,12% акций, в отношении еще 5,43% акций он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. Алекперов возглавлял «Лукойл» с 1993 г.

Бизнесмен покинул пост в компании после того, как 13 апреля правительство Великобритании расширило список санкций, где среди 200 российских граждан и организаций оказался и Алекперов. Как позже пояснил бизнесмен, он покинул «Лукойл», чтобы персональные санкции в отношении него не мешали развитию компании.

Ранее по теме: Совет директоров «Лукойла» рекомендовал утвердить Вадима Воробьева президентом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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