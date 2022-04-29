Совет директоров «Лукойла» рекомендовал утвердить Вадима Воробьева президентом
Совет директоров «Лукойла» рекомендовал акционерам на внеочередном собрании назначить президентом компании первого исполнительного вице-президента Вадима Воробьева, следует из материалов, подготовленных к будущему голосованию.
Внеочередное собрание запланировано на 30 мая 2022 г. Кандидатура Воробьева стала единственной рекомендованной на этот пост. В ходе заочного голосования проголосуют за досрочное освобождение от должности президента «Лукойла» его основателя Вагита Алекперова.
Воробьев работает в «Лукойле» с 2002 г., в состав правления входит с 2010 г. После ухода Алекперова с поста президента 21 апреля Воробьев был назначен советом директоров исполняющим обязанности.
О решении Алекперова уйти с должности президента и выйти из совета директоров «Лукойла» в компании сообщили 21 апреля. В заявлении говорилось, что бизнесмен не является контролирующим акционером – по состоянию на 31 марта 2022 г. ему принадлежало 3,12% акций, в отношении еще 5,43% акций он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. Алекперов возглавлял «Лукойл» с 1993 г.
13 апреля правительство Великобритании расширило список санкций, в него вошли более 200 российских граждан и организаций, в том числе Алекперов. Как позже пояснил бизнесмен, он покинул «Лукойл», чтобы персональные санкции в отношении него не мешали развитию компании.