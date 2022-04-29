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Совет директоров «Лукойла» рекомендовал утвердить Вадима Воробьева президентом

Ведомости

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал акционерам на внеочередном собрании назначить президентом компании первого исполнительного вице-президента Вадима Воробьева, следует из материалов, подготовленных к будущему голосованию.

Внеочередное собрание запланировано на 30 мая 2022 г. Кандидатура Воробьева стала единственной рекомендованной на этот пост. В ходе заочного голосования проголосуют за досрочное освобождение от должности президента «Лукойла» его основателя Вагита Алекперова.

Воробьев работает в «Лукойле» с 2002 г., в состав правления входит с 2010 г. После ухода Алекперова с поста президента 21 апреля Воробьев был назначен советом директоров исполняющим обязанности.

О решении Алекперова уйти с должности президента и выйти из совета директоров «Лукойла» в компании сообщили 21 апреля. В заявлении говорилось, что бизнесмен не является контролирующим акционером – по состоянию на 31 марта 2022 г. ему принадлежало 3,12% акций, в отношении еще 5,43% акций он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. Алекперов возглавлял «Лукойл» с 1993 г.

13 апреля правительство Великобритании расширило список санкций, в него вошли более 200 российских граждан и организаций, в том числе Алекперов. Как позже пояснил бизнесмен, он покинул «Лукойл», чтобы персональные санкции в отношении него не мешали развитию компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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