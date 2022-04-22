Алекперов связал свой уход из «Лукойла» с западными санкциями

«Санкции не касаются компании «Лукойл», а касаются лично меня, поэтому я принял решение, чтобы дистанцироваться от деятельности компании. Я сегодня не являюсь членом правления, президентом компании, членом совета директоров. Поэтому компания сегодня не связана со мной ни в коем разе. И у меня не контрольный пакет, поэтому компания может спокойно развиваться», — заявил Алекперов (цитата по «Интрефаксу»).