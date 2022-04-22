Газета
Бизнес

Алекперов связал свой уход из «Лукойла» с западными санкциями

Ведомости

Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов покинул пост президента компании и совет директоров для того, чтобы персональные санкции в его отношении не мешали развитию компании. Об этом бизнесмен рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Алекперов подчеркнул, что он останется в России и будет развивать другие проекты, в том числе социальные.

«Санкции не касаются компании «Лукойл», а касаются лично меня, поэтому я принял решение, чтобы дистанцироваться от деятельности компании. Я сегодня не являюсь членом правления, президентом компании, членом совета директоров. Поэтому компания сегодня не связана со мной ни в коем разе. И у меня не контрольный пакет, поэтому компания может спокойно развиваться», — заявил Алекперов (цитата по «Интрефаксу»).

О решении Алекперова отказаться от должности президента и выйти из совета директоров «Лукойла» в компании сообщили 21 апреля. В заявлении уточнялось, что бизнесмен не является контролирующим акционером – по состоянию на 31 марта 2022 г. ему принадлежало 3,12% акций, в отношении еще 5,43% акций он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. Алекперов возглавлял «Лукойл» с 1993 г.

13 апреля правительство Великобритании расширило список санкций, в него вошли более 200 российских граждан и организаций, в том числе Алекперов.

Ранее по теме: Вадим Воробьев попробует заменить «Лукойлу» Вагита Алекперова

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных