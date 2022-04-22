Алекперов связал свой уход из «Лукойла» с западными санкциями
Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов покинул пост президента компании и совет директоров для того, чтобы персональные санкции в его отношении не мешали развитию компании. Об этом бизнесмен рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
При этом Алекперов подчеркнул, что он останется в России и будет развивать другие проекты, в том числе социальные.
«Санкции не касаются компании «Лукойл», а касаются лично меня, поэтому я принял решение, чтобы дистанцироваться от деятельности компании. Я сегодня не являюсь членом правления, президентом компании, членом совета директоров. Поэтому компания сегодня не связана со мной ни в коем разе. И у меня не контрольный пакет, поэтому компания может спокойно развиваться», — заявил Алекперов (цитата по «Интрефаксу»).
О решении Алекперова отказаться от должности президента и выйти из совета директоров «Лукойла» в компании сообщили 21 апреля. В заявлении уточнялось, что бизнесмен не является контролирующим акционером – по состоянию на 31 марта 2022 г. ему принадлежало 3,12% акций, в отношении еще 5,43% акций он обладал «бенефициарным экономическим интересом» (beneficiary), в том числе через семейные трасты или паевые инвестфонды. Алекперов возглавлял «Лукойл» с 1993 г.
13 апреля правительство Великобритании расширило список санкций, в него вошли более 200 российских граждан и организаций, в том числе Алекперов.