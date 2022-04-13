Великобритания ввела санкции против более 200 российских граждан и организаций
Правительство Великобритании расширило список санкций против граждан России, наложив ограничения на более 200 физических лиц и организаций, следует из заявления на сайте британского правительства.
Список бизнесменов, попавших в черный лист, пополнили глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, генеральный директор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, экс-президент РЖД Владимир Якунин, совладелец АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев. Помимо этого под ограничения попали глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, задержанный накануне на Украине, сын бизнесмена Сулейманова Керимова — Саид и жена главы МИД России Сергея Лаврова. Попадание в черный список означает заморозку активов, а также запрет на проведение сделок.
По словам посла России в Лондоне Андрея Келина, отношения России и Великобритании имеют лишь «технический характер». «Оценивать особо нечего, уровня нет, отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС). Он также отметил, что взаимодействие Москвы и Лондона — это в основном содействие гражданам, поддержание работы посольств. «Отношения сильно сузились, тому есть свои причины, переговорного трека нет», — добавил Келин.
8 апреля британское правительство объявило о введении санкций в отношении Катерины Владимировны Тихоновой и Марии Владимировны Воронцовой, которых правительство называет дочерьми президента России Владимира Путина. Ограничения введены также в отношении Екатерины Сергеевны Винокуровой, которая в опубликованных документах названа дочерью министра иностранных дел России.
В отношении самого Путина действуют санкции ЕС, Великобритании, США и других стран. Ограничения были введены после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В Кремле санкции против президента назвали «переходом грани разумного». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после этого, «наверное, они способны на любые глупости».