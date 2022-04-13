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Великобритания ввела санкции против более 200 российских граждан и организаций

Ведомости

Правительство Великобритании расширило список санкций против граждан России, наложив ограничения на более 200 физических лиц и организаций, следует из заявления на сайте британского правительства.

Список бизнесменов, попавших в черный лист, пополнили глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, генеральный директор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, экс-президент РЖД Владимир Якунин, совладелец АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев. Помимо этого под ограничения попали глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, задержанный накануне на Украине, сын бизнесмена Сулейманова Керимова — Саид и жена главы МИД России Сергея Лаврова. Попадание в черный список означает заморозку активов, а также запрет на проведение сделок.

По словам посла России в Лондоне Андрея Келина, отношения России и Великобритании имеют лишь «технический характер». «Оценивать особо нечего, уровня нет, отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС). Он также отметил, что взаимодействие Москвы и Лондона — это в основном содействие гражданам, поддержание работы посольств. «Отношения сильно сузились, тому есть свои причины, переговорного трека нет», — добавил Келин.

8 апреля британское правительство объявило о введении санкций в отношении Катерины Владимировны Тихоновой и Марии Владимировны Воронцовой, которых правительство называет дочерьми президента России Владимира Путина. Ограничения введены также в отношении Екатерины Сергеевны Винокуровой, которая в опубликованных документах названа дочерью министра иностранных дел России.

В отношении самого Путина действуют санкции ЕС, Великобритании, США и других стран. Ограничения были введены после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В Кремле санкции против президента назвали «переходом грани разумного». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после этого, «наверное, они способны на любые глупости».

Ранее по теме: Великобритания объявила о санкциях в отношении «дочерей Путина»
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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