Великобритания ввела санкции против более 200 российских граждан и организаций

По словам посла России в Лондоне Андрея Келина, отношения России и Великобритании имеют лишь «технический характер». «Оценивать особо нечего, уровня нет, отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС). Он также отметил, что взаимодействие Москвы и Лондона — это в основном содействие гражданам, поддержание работы посольств. «Отношения сильно сузились, тому есть свои причины, переговорного трека нет», — добавил Келин.