Великобритания объявила о санкциях в отношении «дочерей Путина»
Великобритания объявила о введении санкций в отношении Катерины Владимировны Тихоновой и Марии Владимировны Воронцовой, которых правительство называет дочерьми президента России Владимира Путина. Уведомление опубликовано на сайте британского правительства. Согласно ему, ограничения введены также в отношении Екатерины Сергеевны Винокуровой, которая в опубликованных документах названа дочерью министра иностранных дел России.
«Катерине Владимировне Тихоновой и Марии Владимировне Воронцовой, дочерям президента Путина, и Екатерине Сергеевне Винокуровой, дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, будут введены запреты на поездки и замораживание активов», — заявили в МИД Великобритании.
6 апреля США анонсировали санкции против семей Путина и Лаврова. В заявлении на сайте Белого дома были указаны «совершеннолетние дети президента России Владимира Путина», а также «жена и дочь главы МИД России Сергея Лаврова». Позже на сайте минфина США опубликовали информацию о том, что американские санкции распространяются на Катерину Тихонову и Марию Воронцову.
В отношении самого Путина действуют санкции ЕС, Великобритании, США и других стран. Ограничения были введены после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В Кремле санкции против президента назвали «переходом грани разумного». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после этого «наверное, они способны на любые глупости». В Кремле пообещали ответить на санкции США.