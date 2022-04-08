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Великобритания объявила о санкциях в отношении «дочерей Путина»

Ведомости

Великобритания объявила о введении санкций в отношении Катерины Владимировны Тихоновой и Марии Владимировны Воронцовой, которых правительство называет дочерьми президента России Владимира Путина. Уведомление опубликовано на сайте британского правительства. Согласно ему, ограничения введены также в отношении Екатерины Сергеевны Винокуровой, которая в опубликованных документах названа дочерью министра иностранных дел России.

«Катерине Владимировне Тихоновой и Марии Владимировне Воронцовой, дочерям президента Путина, и Екатерине Сергеевне Винокуровой, дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, будут введены запреты на поездки и замораживание активов», — заявили в МИД Великобритании.

6 апреля США анонсировали санкции против семей Путина и Лаврова. В заявлении на сайте Белого дома были указаны «совершеннолетние дети президента России Владимира Путина», а также «жена и дочь главы МИД России Сергея Лаврова». Позже на сайте минфина США опубликовали информацию о том, что американские санкции распространяются на Катерину Тихонову и Марию Воронцову.

Ранее по теме: Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей

В отношении самого Путина действуют санкции ЕС, Великобритании, США и других стран. Ограничения были введены после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В Кремле санкции против президента назвали «переходом грани разумного». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после этого «наверное, они способны на любые глупости». В Кремле пообещали ответить на санкции США.

Ранее по теме: В Кремле пообещали ответить на санкции США против детей Путина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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