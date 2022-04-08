Великобритания объявила о санкциях в отношении «дочерей Путина»

В отношении самого Путина действуют санкции ЕС, Великобритании, США и других стран. Ограничения были введены после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В Кремле санкции против президента назвали «переходом грани разумного». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после этого «наверное, они способны на любые глупости». В Кремле пообещали ответить на санкции США.