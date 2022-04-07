В Кремле пообещали ответить на санкции США против детей Путина
Санкции против членов семей российских официальных лиц «трудно поддаются пониманию и объяснению», ограничительные меры являются продолжением «оголтелой политики», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
6 апреля США ввели блокирующие санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, совершеннолетних детей президента России Владимира Путина, а также жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«Сами по себе эти санкции — это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение различных рестрикций», — сказал Песков журналистам. По его словам, «в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей – это говорит само за себя». «Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению. Но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело», — сказал Песков в ответ на вопрос, каковая реакция Кремля, в частности, на упоминание Вашингтоном дочери президента. По словам Пескова, Россия «обязательно будет отвечать» на санкции со стороны США «и будет делать так, как посчитает необходимым».
В тот же день, 6 апреля, минфин США объявил также о персональных санкциях против мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В общей сложности в новый санкционный список попали 18 физлиц, среди которых: руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр юстиции Константин Чуйченко, вице-премьер Юрий Трутнев, министр финансов Антон Силуанов, замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и др. Ограничительные меры подразумевают блокировку активов на территории США при их наличии и запрет на въезд.