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Политика

В Кремле пообещали ответить на санкции США против детей Путина

Ведомости

Санкции против членов семей российских официальных лиц «трудно поддаются пониманию и объяснению», ограничительные меры являются продолжением «оголтелой политики», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

6 апреля США ввели блокирующие санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, совершеннолетних детей президента России Владимира Путина, а также жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Сами по себе эти санкции — это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение различных рестрикций», — сказал Песков журналистам. По его словам, «в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей – это говорит само за себя». «Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению. Но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело», — сказал Песков в ответ на вопрос, каковая реакция Кремля, в частности, на упоминание Вашингтоном дочери президента. По словам Пескова, Россия «обязательно будет отвечать» на санкции со стороны США «и будет делать так, как посчитает необходимым».

В тот же день, 6 апреля, минфин США объявил также о персональных санкциях против мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В общей сложности в новый санкционный список попали 18 физлиц, среди которых: руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр юстиции Константин Чуйченко, вице-премьер Юрий Трутнев, министр финансов Антон Силуанов, замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и др. Ограничительные меры подразумевают блокировку активов на территории США при их наличии и запрет на въезд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных