В Кремле пообещали ответить на санкции США против детей Путина

«Сами по себе эти санкции — это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение различных рестрикций», — сказал Песков журналистам. По его словам, «в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей – это говорит само за себя». «Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению. Но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело», — сказал Песков в ответ на вопрос, каковая реакция Кремля, в частности, на упоминание Вашингтоном дочери президента. По словам Пескова, Россия «обязательно будет отвечать» на санкции со стороны США «и будет делать так, как посчитает необходимым».