Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции не стал признавать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление. При этом он прокомментировал проекты, которыми занимаются эти женщины.
Корреспондент «Русской службы ВВС» Фарида Рустамова напомнила Путину, что ранее он говорил, что его дети не занимаются бизнесом и политикой. Однако сейчас одна из его предполагаемых дочерей – Катерина Тихонова руководит проектом «Иннопрактика», а вторая – Мария Воронцова – владеет долей в компании «Номеко», которая строит крупный медицинский комплекс в Ленинградской области.
Путин ответил, что журналистка рассказала не о всех деталях проектов, в которых участвуют Тихонова и Воронцова. «Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее – и поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой, кому там что принадлежит и кто помогает», – сказал президент.
Он также отметил, что «Иннопрактика» – это инициатива ректора МГУ Виктора Садовничего. По словам президента, проект стал звеном между наукой и реальным сектором экономики. Про проект, с которым связана Воронцова, президент сказал, что «их акционерный капитал приближается к нулю» и все, что связано с медициной, нужно поприветствовать.
Дочерью Путина Тихонову ранее назвали Reuters и Bloomberg. О том, что старшую дочь президента зовут Мария Воронцова, сообщал журнал The New Times.