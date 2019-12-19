Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей

Путин ответил, что журналистка рассказала не о всех деталях проектов, в которых участвуют Тихонова и Воронцова. «Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее – и поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой, кому там что принадлежит и кто помогает», – сказал президент.