Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Детский эндокринолог и член совета директоров «Номеко» Мария Воронцова Кадр из сюжета ВГТРК

Мария Воронцова, возможная дочь российского президента Владимира Путина, с начала 2019 г. является одним из учредителей АО «Номеко». Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Первой на это обратила внимание Русская служба BBC. В компанию Воронцова, как и все остальные учредители, вложила 100 000 руб., ей на момент регистрации принадлежала доля в 20%.

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области. Формальная роль компании в создании медцентра неизвестна, проект реализует группа клиник «Согаз медицина». Впервые о комплексе сообщило правительство Ленинградской области в сентябре 2018 г. В пресс-релизе правительства говорилось, что в Юкковском сельском поселении к северу от Петербурга появится медцентр, на территории которого запланировано строительство «современного онкологического центра европейского уровня». В мае этого года структура «Согаза» – ООО «ММЦ Согаз медицинские технологии» – арендовала у государства участок в 30,4 га около сельского поселения Юкки, свидетельствуют данные Росреестра, пишет Русская служба BBC.

Участок под строительство передан в аренду на 49 лет. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева Росимущество должно было заключить с инвестором соответствующее соглашение. О величине арендной платы в распоряжении ничего не сказано, говорит собеседник, близкий к правительству. Инвестор прогнозирует налоговые платежи в муниципальный бюджет уже в 2019 г. в размере 46 млн руб., говорит собеседник, знакомый с документацией по инвестпроекту. Также инвестор обещает создать 1300 рабочих мест.

О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times. По его данным, Воронцова – выпускница МГУ, училась на факультете фундаментальной медицины, после чего стала аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава. В начале июля на телеканале «Россия 1» был показан сюжет, в котором рассказывалось, что в Ленинградской области к 2021 г. появится центр ядерной медицины. Комментарий корреспонденту телеканала дала, в частности, и Воронцова, которая была представлена в сюжете как детский эндокринолог и член совета директоров «Номеко». То, что Воронцова – старшая дочь Путина, Русской службе BBC подтвердил и знакомый семьи президента.

Сюжет «России 1» был снят во время симпозиума «Ядерная медицина», который организовала «Номеко» и в котором участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. В презентации к мероприятию, опубликованной на сайте «Номеко», рассказывается о многофункциональном комплексе в Ленинградской области: его площадь составит 200 000 кв. м, он будет принимать 20 000 пациентов и проводить 10 000 операций в год. По оценке основателя крупнейшей на Северо-Западе сети многопрофильных клиник «Скандинавия» и «АВА-Петер» Глеба Михайлика, которую он привел в разговоре с Русской службой BBC, стоимость строительства медцентра можно оценивать из расчета 3000 евро (210 000 руб.) за квадратный метр. Таким образом, инвестиции в проект могут превысить 40 млрд руб. Такую же сумму назвал собеседник BBC в «Согазе».

АО «Номеко» зарегистрировано в Петербурге, в здании в Чебоксарском переулке, которое расположено рядом с домом компании «Зингер» на Невском проспекте. Помимо Воронцовой учредителями компании – с 20%-ной долей каждый – являются Владислав Баранов, гендиректор «Согаз медицины», Сергей Мазуренко – член президиума совета при президенте по науке и образованию и бывший замминистра образования, Андрей Обрезан – главный врач международного медицинского центра «Согаз», а также Наталья Бугаенко. Последняя была генеральным директором «Номеко», но в июле покинула эту должность, которую занял Баранов. Кроме того, она, в отличие от всех остальных учредителей «Номеко», не является членом совета директоров компании.

«Ведомости» отправили вопросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, а также в пресс-службу «Согаза» и «Номеко».

Младшей дочерью Путина, по данным Reuters и Bloomberg, является Катерина Тихонова. Она – гендиректор центра «Иннопрактика». В мае Тихонова защитила кандидатскую диссертацию. Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова – его дочери. На соответствующие вопросы он отвечал, что никогда не обсуждает вопросов про семью и что члены его семьи не занимаются бизнесом и политикой.