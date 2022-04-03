В Кремле назвали санкции против Путина переходом грани разумного

«На фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом была выдвинута идея о необходимости, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе», — сказал Песков.