В Кремле назвали санкции против Путина переходом грани разумного
Западные страны введением санкций против президента России Владимира Путина перешли грань разумного, заявил в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, несколько лет назад подобную ситуацию в отношениях России и Европы невозможно было представить.
«Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Страны Евросоюза договорились включить в санкционный список президента России Владимира Путина после начала спецоперации на Украине. Санкции подразумевают заморозку активов на территории ЕС при их наличии. Великобритания внесла Путина в санкционный список 25 февраля.
Песков в интервью также заявил, что оплата российского газа в рублях, которая с 1 апреля действует для стран из списка недружественных, призвана обезопасить торговлю для России, а не «щелкнуть кому-то по носу».
«На фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом была выдвинута идея о необходимости, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе», — сказал Песков.
По его словам, покупатели будут продолжать платить в евро, как и раньше, однако «конечная оплата все-таки будет поступать продавцу — "Газпрому" — именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей». Отказ открывать счета в рублях будет противоречить указу Путина, добавил пресс-секретарь главы государства.