Песков связал переход на оплату за газ в рублях с безопасной торговлей
Оплата российского газа в рублях призвана обезопасить торговлю для России, а не «щелкнуть кому-то по носу», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«На фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам президентом была выдвинута идея о необходимости, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
По его словам, покупатели будут продолжать платить в евро, как и раньше, однако «конечная оплата все-таки будет поступать продавцу — "Газпрому" — именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей».
Отказ открывать счета в рублях будет противоречить указу президента Владимира Путина, добавил пресс-секретарь главы государства. Оплата новых поставок запланирована на конец апреля или начало мая, поэтому «время еще есть». Для европейских компаний де-факто ничего не изменится, подчеркнул Песков.
Система расчетов в рублях может распространиться и на другие группы товаров, она будет занимать «все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях», добавили в Кремле.
Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в «недружественные» страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине.
Дмитрий Песков ранее заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки. Однако 30 марта он уточнил, что переход на оплату поставок газа в рубли является «растянутым во времени процессом».
Согласно указу Путина, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика. «Газпром» 1 апреля официально направил уведомления своим контрагентам об изменениях в порядке расчетов за поставки газа в рублях.
Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.