«Газпром» сообщил об уведомлении контрагентов о порядке расчетов в рублях
«Газпром» 1 апреля официально направляет уведомления своим контрагентам об изменениях в порядке расчетов за поставки газа в рублях, следует из публикации в Telegram-канале компании.
«Оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 г. определенным в указе (президента РФ № 172. — Прим. ред.) зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в российских рублях. <...> Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что «Газпром» является ответственным партнером и продолжает надежно экспортировать газ потребителям.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Согласно документу, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте.
После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.
Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.