Иран будет импортировать сталь из России в обмен на экспорт запчастей и газовых турбин

В кулуарах ирано-российской совместной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству в Тегеране Фатеми Амин рассказал, что Ирану нужно импортировать из России сырье — свинец, цинк и глинозем, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на них. Представители двух стран договорились ввести бартерные соглашения на определенные товары и сырье, в том числе на российскую сталь, а в обмен Иран сможет экспортировать в Россию автомобильные запчасти и газовые турбины. Министр отметил, что часть иранских компаний подписали соглашения о поставке или ремонте газовых турбин на российских электростанциях.