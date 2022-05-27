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Экономика

Иран будет импортировать сталь из России в обмен на экспорт запчастей и газовых турбин

Ведомости

Иран и Россия договорились ввести бартер для облегчения торговли, что позволит Ирану импортировать сталь в обмен на экспорт автомобильных запчастей и газовых турбин, сообщило Press TV со ссылкой на министра торговли и промышленности Ирана Фатеми Амина.

В кулуарах ирано-российской совместной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству в Тегеране Фатеми Амин рассказал, что Ирану нужно импортировать из России сырье — свинец, цинк и глинозем, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на них. Представители двух стран договорились ввести бартерные соглашения на определенные товары и сырье, в том числе на российскую сталь, а в обмен Иран сможет экспортировать в Россию автомобильные запчасти и газовые турбины. Министр отметил, что часть иранских компаний подписали соглашения о поставке или ремонте газовых турбин на российских электростанциях.

Издание пояснило, что Россия и Иран планируют увеличить двустороннюю торговлю, потому что стремятся компенсировать последствия санкций США, направленных против них. Министр нефти Ирана Джавад Овджи отметил, что ежегодный объем экономических связей между Россией и Ираном может вырасти почти в 10 раз, до $40 млрд.

В середине марта ЕС запретил импорт стали из России. Спустя месяц к эмбарго присоединилась Великобритания. По итогам 2021 г. Россия, по данным ФТС, экспортировала только стального проката на $7,36 млрд, превысив аналогичный показатель 2020 г. вдвое. Физический объем поставок вырос на 11,6% до 8,5 млн т. По данным Росстата, в 2021 г. металлурги нарастили выпуск проката на 7,5% по сравнению с 2020 г. до 66,4 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных