Иран будет импортировать сталь из России в обмен на экспорт запчастей и газовых турбин
Иран и Россия договорились ввести бартер для облегчения торговли, что позволит Ирану импортировать сталь в обмен на экспорт автомобильных запчастей и газовых турбин, сообщило Press TV со ссылкой на министра торговли и промышленности Ирана Фатеми Амина.
В кулуарах ирано-российской совместной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству в Тегеране Фатеми Амин рассказал, что Ирану нужно импортировать из России сырье — свинец, цинк и глинозем, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на них. Представители двух стран договорились ввести бартерные соглашения на определенные товары и сырье, в том числе на российскую сталь, а в обмен Иран сможет экспортировать в Россию автомобильные запчасти и газовые турбины. Министр отметил, что часть иранских компаний подписали соглашения о поставке или ремонте газовых турбин на российских электростанциях.
Издание пояснило, что Россия и Иран планируют увеличить двустороннюю торговлю, потому что стремятся компенсировать последствия санкций США, направленных против них. Министр нефти Ирана Джавад Овджи отметил, что ежегодный объем экономических связей между Россией и Ираном может вырасти почти в 10 раз, до $40 млрд.
В середине марта ЕС запретил импорт стали из России. Спустя месяц к эмбарго присоединилась Великобритания. По итогам 2021 г. Россия, по данным ФТС, экспортировала только стального проката на $7,36 млрд, превысив аналогичный показатель 2020 г. вдвое. Физический объем поставок вырос на 11,6% до 8,5 млн т. По данным Росстата, в 2021 г. металлурги нарастили выпуск проката на 7,5% по сравнению с 2020 г. до 66,4 млн т.