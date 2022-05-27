Азия впервые обошла европейские страны по объему закупок нефти из России

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российские компании начали продавать нефть новым покупателям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что привело к росту объема поставок. По его словам, в 2022 г. добыча нефти в России может снизиться до 480-500 млн т после 524 млн т в 2021 г. Правительство ожидает постепенного восстановления добычи после ее падения в апреле на 1 млн баррелей в сутки.