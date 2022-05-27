Азия впервые обошла европейские страны по объему закупок нефти из России
Азия в апреле впервые закупила больше российской нефти, чем Европа, и в мае отрыв может увеличиться на фоне ограничения импорта западными странами, сообщил Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler. По их данным, за последнюю неделю танкеры перевозили от 74 до 79 млн баррелей российской нефти — показатель вырос более чем в два раза по сравнению с показателем февраля непосредственно перед началом спецоперации на Украине.
Издание отметило, что отказ США, Великобритании и части стран ЕС от российской нефти заставил Москву искать покупателей в Азии. В результате Индия и Китай закупили миллионы баррелей нефти со значительной скидкой. Старший нефтяной аналитик Kpler Джейн Се пояснила, что некоторые из заинтересованных покупателей в Азии покупают российскую нефть по экономическим, а не политическим причинам. По ее словам, США начали проявлять интерес к покупке нефти из России Индией, поэтому могут возникнуть риски снижения этого направления торговли.
Се рассказала, что в апреле совокупные поставки российской нефти Индии и Китаю выросли до рекордных значений в основном за счет закупок Индии. В мае поставки, скорее всего, будут немного ниже апрельских, однако выше показателей предыдущих периодов. По данным Kpler на 26 мая, танкеры перевозили около 57 млн баррелей нефти бренда Urals и 7,3 млн баррелей дальневосточной нефти ВСТО. В феврале по морю транспортировали 19 млн баррелей Urals и 5,7 млн баррелей ВСТО.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российские компании начали продавать нефть новым покупателям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что привело к росту объема поставок. По его словам, в 2022 г. добыча нефти в России может снизиться до 480-500 млн т после 524 млн т в 2021 г. Правительство ожидает постепенного восстановления добычи после ее падения в апреле на 1 млн баррелей в сутки.
С начала мая страны Евросоюза обсуждают введение нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций в отношении России. Еврокомиссия предложила поэтапно отказаться от российской нефти до конца 2022 г. Для стран с высокой зависимостью от поставок из России предложили продлить этот период. ЕС не может согласовать нефтяное эмбарго из-за позиции Венгрии, которая серьезно зависит от российской нефти (для согласования ограничений нужно согласие всех 27 стран союза).