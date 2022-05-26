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Экономика

Новак допустил снижение добычи нефти в России до 480-500 млн тонн

Ведомости

Добыча нефти в России в этом году может снизиться до 480-500 млн т с 524 млн т в 2021 г., сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Правительство ожидает постепенного восстановления добычи после ее падения в апреле на 1 млн баррелей в сутки. 

«Я думаю, что гораздо меньше будет снижение. У нас всего один месяц было снижение чуть больше миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет уже восстановление. У нас в прошлом году было 524 млн т. В этом году может быть 480-500 млн т. Но это на сегодняшний день, все может поменяться в зависимости от ситуации», - заявил Новак (цитата по ТАСС).

С начала мая страны Евросоюза обсуждают введение шестого пакета санкций, который предполагает поэтапный отказ от российской нефти до конца 2022 г. Для стран с высокой зависимостью от поставок из России предложили продлить этот период. ЕС не может согласовать нефтяное эмбарго из-за позиции Венгрии, которая серьезно зависит от российской нефти (для согласования ограничений нужно согласие всех 27 стран союза). 

В начале мая Новак сообщил, что российские компании начали продавать нефть новым покупателям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что привело к росту объема поставок. Также в России рассматривают возможность открытия новых инфраструктурных проектов, которые позволят диверсифицировать поставки нефти. По словам Новака, для этого уже создали рабочую группу.

Международное энергетическое агентство в своем отчете от 12 мая сообщало, что добыча нефти в мире по состоянию на апрель снизилась до 98,1 млн баррелей в сутки (б/с). Это ниже, чем в марте, на 710 000 б/с. Еще в апреле министр финансов Антон Силуанов заявлял, что из-за наложенных санкций Россия в этом году рискует потерять до 17% нефтяной добычи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных