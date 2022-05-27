ЕС может исключить нефтепровод «Дружба» из эмбарго на нефть из России
Страны ЕС обсуждают с Евросоветом и Еврокомиссией план, согласно которому поставки нефти по трубопроводу «Дружба» временно исключат из более широкого эмбарго на российские энергоносители, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
«Этот компромисс позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выиграть время, чтобы уладить технические детали поэтапного прекращения поставок по трубопроводу в его страну», — сообщили источники агентства.
Венгерская сторона указала, что для модернизации ее нефтяной промышленности потребуется не менее 770 млн евро ($826 млн), включая инвестиции в инфраструктуру в Хорватии, плюс неуказанная сумма дополнительных средств для адаптации к потенциальным скачкам цен на нефть.
Еврокомиссия заявляла, что готова инвестировать до 2 млрд евро в перенастройку инфраструктуры стран ЕС для сокращения зависимости от российских энергоресурсов, но это, подчеркивает Bloomberg, не убедило Будапешт присоединиться к санкциям против России.
Источники также сообщили, что страны ЕС продолжат обсуждение различных вариантов, которые смогли бы разрешить разногласия. Существует вариант, при котором шестой пакет санкций будет утвержден без ограничений, связанных с поставками российской нефти. В ЕС опасаются, что чем дольше они не смогут договориться, тем больше стран будут добиваться для себя исключений и привилегий.
20 мая экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в санкционном давлении на Россию перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы переломным фактором. Он также призвал к солидарности европейские страны, особенно те, которые ранее заявляли о возможности экономического кризиса из-за антироссийских санкций.
25 мая правительство Венгрии ввело в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине. Премьер-министр страны Виктор Орбан объяснил, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. По его словам, ситуация на Украине ставит под угрозу энергоснабжение, физическую и финансовую безопасность «экономики и семей».