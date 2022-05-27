ЕС может исключить нефтепровод «Дружба» из эмбарго на нефть из России

Источники также сообщили, что страны ЕС продолжат обсуждение различных вариантов, которые смогли бы разрешить разногласия. Существует вариант, при котором шестой пакет санкций будет утвержден без ограничений, связанных с поставками российской нефти. В ЕС опасаются, что чем дольше они не смогут договориться, тем больше стран будут добиваться для себя исключений и привилегий.