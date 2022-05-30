Нидерландская GasTerra отказалась от оплаты российского газа в рублях
«GasTerra решила не выполнять односторонние платежные требования "Газпрома", которые были прописаны в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа», — говорится в сообщении. В компании пояснили, что прекращение поставок со стороны «Газпрома» означает, что в период с настоящего момента до 1 октября 2022 г., даты окончания действия контракта, не будет поставлено около 2 млрд кубометров газа.
Ранее сегодня датская энергетическая компания Ørsted сообщила о риске прекращения поставок российского газа из-за отказа платить в рублях. В компании напомнили, что газ из России в Данию поступает не напрямую, поэтому страна все равно сможет получать топливо. Ørsted ожидает, что сможет закупать газ на европейских рынках. В пресс-службе добавили, что компания готовилась к такому сценарию, чтобы минимизировать риск перебоев в поставках газа потребителям.
«Газпром» уже приостановил прямые поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях. Согласно новому механизму, который действует с 1 апреля, импортеры газа из недружественных стран должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что такое решение было принято из-за заморозки за границей около половины резервов ЦБ, или около $300 млрд.