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Экономика

Нидерландская GasTerra отказалась от оплаты российского газа в рублях

Ведомости

Нидерландская энергетическая компания GasTerra отказалась оплачивать российский газ в рублях, следует из сообщения пресс-службы оператора. «Газпром» уже уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая.

«GasTerra решила не выполнять односторонние платежные требования "Газпрома", которые были прописаны в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа», — говорится в сообщении. В компании пояснили, что прекращение поставок со стороны «Газпрома» означает, что в период с настоящего момента до 1 октября 2022 г., даты окончания действия контракта, не будет поставлено около 2 млрд кубометров газа.

Ранее сегодня датская энергетическая компания Ørsted сообщила о риске прекращения поставок российского газа из-за отказа платить в рублях. В компании напомнили, что газ из России в Данию поступает не напрямую, поэтому страна все равно сможет получать топливо. Ørsted ожидает, что сможет закупать газ на европейских рынках. В пресс-службе добавили, что компания готовилась к такому сценарию, чтобы минимизировать риск перебоев в поставках газа потребителям.

«Газпром» уже приостановил прямые поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях. Согласно новому механизму, который действует с 1 апреля, импортеры газа из недружественных стран должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что такое решение было принято из-за заморозки за границей около половины резервов ЦБ, или около $300 млрд.

Ранее по теме: Датская Ørsted сообщила о риске приостановки поставок газа из-за отказа платить в рублях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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