Датская Ørsted сообщила о риске приостановки поставок газа из-за отказа платить в рублях
Датская энергетическая компания Ørsted сообщила о риске прекращения поставок российского газа из-за отказа компании платить в рублях, говорится на сайте Ørsted. Крайний срок оплаты поставок наступает 31 мая.
«Газпром экспорт» продолжает требовать, чтобы «Эрстед» оплачивал поставки газа в рублях. У нас нет юридических обязательств по контракту делать это, и мы неоднократно сообщали «Газпром экспорту», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты — 31 мая, и «Эрстед» продолжит платить в евро. Поэтому существует риск того, что «Газпром экспорт» прекратит поставки газа в «Эрстед». По мнению «Эрстед», это будет нарушением контракта», — говорится в сообщении.
В компании напомнили, что газ из России в Данию поступает не напрямую, поэтому страна все равно сможет получать топливо. Ørsted ожидает, что сможет закупать газ на европейских рынках. В пресс-службе добавили, что компания готовилась к такому сценарию, чтобы минимизировать риск перебоев в поставках газа потребителям. У Ørsted есть хранилища газа в Дании и Германии, которые компания сейчас заполняет, чтобы обеспечить поставки покупателям.
Ранее «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях. Согласно новому механизму, который действует с 1 апреля, импортеры газа должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что такое решение было принято из-за заморозки за границей около половины резервов ЦБ, или около $300 млрд.
Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что около половины из 54 клиентов «Газпрома» уже открыли счета в Газпромбанке. Он пообещал вскоре назвать покупателей.