Датская Ørsted сообщила о риске приостановки поставок газа из-за отказа платить в рублях

«Газпром экспорт» продолжает требовать, чтобы «Эрстед» оплачивал поставки газа в рублях. У нас нет юридических обязательств по контракту делать это, и мы неоднократно сообщали «Газпром экспорту», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты — 31 мая, и «Эрстед» продолжит платить в евро. Поэтому существует риск того, что «Газпром экспорт» прекратит поставки газа в «Эрстед». По мнению «Эрстед», это будет нарушением контракта», — говорится в сообщении.