Новак: около половины импортеров российского газа открыли счета в рублях

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе с 1 апреля на рубли оплату поставок трубопроводного газа в недружественные страны, которые ввели санкции против РФ из-за специальной военной операции на Украине. Согласно новой схеме, с апреля импортеры должны оплачивать поставки газа из России в рублях. Для этого они должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести в банк деньги для оплаты в валюте. Затем банк конвертирует ее в рубли и переведет «Газпрому».