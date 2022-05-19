Новак: около половины импортеров российского газа открыли счета в рублях
Около половины из 54 компаний — импортеров газа из России открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на просветительском марафоне общества «Знание».
«У нас около 54 компаний, которые имеют договора с "Газпром экспортом", есть крупные, есть средние и маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченной банке (Газпромбанк. — Прим. ТАСС) специальные счета валютные и рублевые, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях», — рассказал Новак (цитата по ТАСС).
По его словам, окончательный список компаний, которые согласились оплачивать газ в рублях, будет опубликован в ближайшее время. Вице-премьер назвал вынужденным введение оплаты поставок в рублях: это необходимо для сохранения экспортной выручки.
Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе с 1 апреля на рубли оплату поставок трубопроводного газа в недружественные страны, которые ввели санкции против РФ из-за специальной военной операции на Украине. Согласно новой схеме, с апреля импортеры должны оплачивать поставки газа из России в рублях. Для этого они должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести в банк деньги для оплаты в валюте. Затем банк конвертирует ее в рубли и переведет «Газпрому».
Reuters сообщил 16 мая, что Еврокомиссия рекомендовала компаниям, которые закупают газ в России, переводить оплату топлива в российский банк в валюте контракта и объявлять, что на этом сделка завершена. По мнению ЕК, это защитит компании от возможных сделок с Банком России по конвертации валюты, а значит, от нарушения санкций.
Bloomberg ранее сообщал, что уже 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях. Еще 14 клиентов запросили необходимую документацию для открытия таких счетов.