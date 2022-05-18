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К «Газпрому» подан первый иск из-за требования платить за газ в рублях

Вслед за финской Gasum в арбитраж могут обратиться и другие компании, считают эксперты
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Финская государственная энергокомпания Gasum не согласна с новой схемой оплаты поставок российского газа, предусматривающей расчеты в рублях, и планирует обратиться в арбитраж, сообщила компания 17 мая.

Gasum указывает, что в апреле «Газпром экспорт» («дочка» «Газпрома») направил компании письмо с требованием осуществлять платежи по действующему долгосрочному контракту в рублях, а не в евро, как это предусмотрено соглашением. Кроме того, «Газпром экспорт» предъявил Gasum и «другие претензии» по контракту, отмечает финская компания, не уточняя, о чем идет речь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных