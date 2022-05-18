К «Газпрому» подан первый иск из-за требования платить за газ в рублях

Gasum указывает, что в апреле «Газпром экспорт» («дочка» «Газпрома») направил компании письмо с требованием осуществлять платежи по действующему долгосрочному контракту в рублях, а не в евро, как это предусмотрено соглашением. Кроме того, «Газпром экспорт» предъявил Gasum и «другие претензии» по контракту, отмечает финская компания, не уточняя, о чем идет речь.