К «Газпрому» подан первый иск из-за требования платить за газ в рублях

К «Газпрому» подан первый иск из-за требования платить за газ в рубляхВслед за финской Gasum в арбитраж могут обратиться и другие компании, считают эксперты
Финская государственная энергокомпания Gasum не согласна с новой схемой оплаты поставок российского газа, предусматривающей расчеты в рублях, и планирует обратиться в арбитраж, сообщила компания 17 мая.
Gasum указывает, что в апреле «Газпром экспорт» («дочка» «Газпрома») направил компании письмо с требованием осуществлять платежи по действующему долгосрочному контракту в рублях, а не в евро, как это предусмотрено соглашением. Кроме того, «Газпром экспорт» предъявил Gasum и «другие претензии» по контракту, отмечает финская компания, не уточняя, о чем идет речь.
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