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ЕС рекордными темпами наполняет газовые хранилища

Для этого приходится экстренно и втридорога закупать сжиженный газ
Матвей Катков
EPA / ТАСС

Заполнение подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в последние месяцы ведется рекордно быстрыми темпами. По последним актуальным данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 15 мая ПХГ были заполнены более чем на 40%. По расчетам «Ведомостей», в них находилось около 42,8 млрд куб. м газа. При этом после окончания отопительного сезона в начале апреля в хранилищах оставалось лишь немногим более 28 млрд куб. м, они были заполнены только на 26%.

На фоне специальной военной операции России на Украине Еврокомиссия в начале марта сообщала о мерах по снижению энергозависимости от поставок из России. В частности, речь шла о необходимости введения нормы по заполнению ПХГ в ЕС на 80% к 1 октября и на 90% – к 1 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных