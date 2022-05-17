ЕС рекордными темпами наполняет газовые хранилища

Заполнение подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в последние месяцы ведется рекордно быстрыми темпами. По последним актуальным данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 15 мая ПХГ были заполнены более чем на 40%. По расчетам «Ведомостей», в них находилось около 42,8 млрд куб. м газа. При этом после окончания отопительного сезона в начале апреля в хранилищах оставалось лишь немногим более 28 млрд куб. м, они были заполнены только на 26%.