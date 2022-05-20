Финская Gasum сообщила о приостановке поставок российского газа 21 мая
«Газпром экспорт» сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по контракту на поставку Gasum будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07.00. Начиная с завтрашнего дня, в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников по трубопроводу Balticconnector», — говорится в сообщении. Газопровод соединяет Финляндию с латвийскими хранилищами природного газа в Эстонии.
17 мая Gasum заявила, что не согласилась оплачивать российский газ в рублях. Компания планирует обратиться в арбитражный суд.
Согласно новому механизму, импортеры российского газа из недружественных стран должны оплачивать поставки в рублях. Для этого нужно открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда плату за газ в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и перечислит их «Газпрому».
Еврокомиссия рекомендовала компаниям оплачивать газ из России в валюте контракта. Чтобы не нарушить санкции, компании должны объявить о завершении оплаты после перечисления валюты в российский банк.