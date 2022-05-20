Газета
Бизнес

Финская Gasum сообщила о приостановке поставок российского газа 21 мая

Ведомости

Компания «Газпром экспорт» уведомила финскую Gasum о приостановке поставок топлива в страну с 07:00 21 мая, говорится на сайте Gasum. Ранее компания отказалась оплачивать поставки в рублях. До этого «Газпром» по той же причине приостановил прямые поставки в Польшу и Болгарию.

«Газпром экспорт» сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по контракту на поставку Gasum будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07.00. Начиная с завтрашнего дня, в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников по трубопроводу Balticconnector», — говорится в сообщении. Газопровод соединяет Финляндию с латвийскими хранилищами природного газа в Эстонии.

17 мая Gasum заявила, что не согласилась оплачивать российский газ в рублях. Компания планирует обратиться в арбитражный суд.

Ранее сегодня, комментируя ситуацию с Gasum, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не собирается поставлять газ бесплатно. За подробностями он призвал обращаться в «Газпром».

Согласно новому механизму, импортеры российского газа из недружественных стран должны оплачивать поставки в рублях. Для этого нужно открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда плату за газ в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и перечислит их «Газпрому».

Еврокомиссия рекомендовала компаниям оплачивать газ из России в валюте контракта. Чтобы не нарушить санкции, компании должны объявить о завершении оплаты после перечисления валюты в российский банк.

Ранее по теме: Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно отказавшимся платить в рублях

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных