Финская Gasum сообщила о приостановке поставок российского газа 21 мая

«Газпром экспорт» сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по контракту на поставку Gasum будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07.00. Начиная с завтрашнего дня, в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников по трубопроводу Balticconnector», — говорится в сообщении. Газопровод соединяет Финляндию с латвийскими хранилищами природного газа в Эстонии.