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Экономика

Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно отказавшимся платить в рублях

Ведомости

Российский «Газпром» не будет поставлять бесплатно газ в страны, которые отказались оплачивать его в рублях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее финская Gasum сообщила, что ожидает прекращения поставок газа из России на этой неделе из-за отказа оплачивать их по новой схеме. «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу и Болгарию из-за отказа от новой схемы.

«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у "Газпрома". Это не наша прерогатива. По деталям нужно спрашивать, конечно же, "Газпром". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — сказал Песков.

С 1 апреля «Газпром» перевел оплату поставок газа для недружественных стран в рубли. Согласно новому механизму, импортеры должны перевести оплату за газ в «Газпромбанк» в валюте, которая указана в контракте. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Ранее президент России Владимир Путин пояснил такое решение тем, что западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России.

В Еврокомиссии ранее заявили, что европейские компании должны оплачивать поставки в валюте, которая установлена в контракте. ЕК рекомендовала компаниям объявлять оплату завершенной после зачисления валюты в российский банк, чтобы избежать нарушения санкций.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что около половины из 54 импортеров российского газа уже открыли специальные счета в «Газпромбанке», чтобы платить за газ в рублях. Окончательный список компаний, которые согласились на оплату по новой схеме, опубликуют в ближайшее время, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных