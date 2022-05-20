Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно отказавшимся платить в рублях

«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у "Газпрома". Это не наша прерогатива. По деталям нужно спрашивать, конечно же, "Газпром". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — сказал Песков.