Песков: Россия не будет поставлять газ бесплатно отказавшимся платить в рублях
Российский «Газпром» не будет поставлять бесплатно газ в страны, которые отказались оплачивать его в рублях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее финская Gasum сообщила, что ожидает прекращения поставок газа из России на этой неделе из-за отказа оплачивать их по новой схеме. «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу и Болгарию из-за отказа от новой схемы.
«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у "Газпрома". Это не наша прерогатива. По деталям нужно спрашивать, конечно же, "Газпром". Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — сказал Песков.
С 1 апреля «Газпром» перевел оплату поставок газа для недружественных стран в рубли. Согласно новому механизму, импортеры должны перевести оплату за газ в «Газпромбанк» в валюте, которая указана в контракте. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Ранее президент России Владимир Путин пояснил такое решение тем, что западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России.
В Еврокомиссии ранее заявили, что европейские компании должны оплачивать поставки в валюте, которая установлена в контракте. ЕК рекомендовала компаниям объявлять оплату завершенной после зачисления валюты в российский банк, чтобы избежать нарушения санкций.
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что около половины из 54 импортеров российского газа уже открыли специальные счета в «Газпромбанке», чтобы платить за газ в рублях. Окончательный список компаний, которые согласились на оплату по новой схеме, опубликуют в ближайшее время, добавил он.