Bloomberg оценил потери России от нефтяного эмбарго ЕС в $22 млрд в год

Еще около 720 000 баррелей сырой нефти в день Россия поставляла на европейские НПЗ по нефтепроводу «Дружба». Прекращение поставок по трубопроводу в Польшу и Германию обойдётся в $12 млрд, если рассчитывать, исходя из объемов 2021 года и средней цене на Urals в $85 за баррель. Однако, по данным Bloomberg, Россия продолжит зарабатывать около $6 млрд в год при сохранении экспорта в Венгрию, Словакию и Чехию через южную ветку «Дружбы».