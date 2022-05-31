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Экономика

Bloomberg оценил потери России от нефтяного эмбарго ЕС в $22 млрд в год

Ведомости

Согласованное странами Евросоюза эмбарго на поставки российской нефти приведет к потере в год более $22 млрд доходов страны, посчитали в Bloomberg. Около $12 млрд составят убытки от прекращения трубопроводных поставок в Северную Европу и $10 млрд – от запрета морского экспорта.

По оценкам Bloomberg, поставки по морю составляют 75% от всего экспорта нефти из России в ЕС. В среднем это около 1,57 млн баррелей нефти в день по данным на 2021 г.

Россия будет вынуждена перенаправлять поставки в Азию, где цена за баррель Urals уже на $34 ниже, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent. Это приведет к сокращению доходов на $10 млрд в год, пишет агентство.

Еще около 720 000 баррелей сырой нефти в день Россия поставляла на европейские НПЗ по нефтепроводу «Дружба». Прекращение поставок по трубопроводу в Польшу и Германию обойдётся в $12 млрд, если рассчитывать, исходя из объемов 2021 года и средней цене на Urals в $85 за баррель. Однако, по данным Bloomberg, Россия продолжит зарабатывать около $6 млрд в год при сохранении экспорта в Венгрию, Словакию и Чехию через южную ветку «Дружбы».

В ночь на 31 мая на внеплановом саммите по Украине в Брюсселе страны Евросоюза согласовали частичное эмбарго на российскую нефть, которое в первую очередь затронет морские поставки. Отказ от трубопроводного экспорта нефти из России произойдет позже, когда наиболее зависимые от таких поставок страны смогут перестроить свою промышленность и найти альтернативы Urals.

Ранее по теме: Евросоюз согласовал частичное эмбарго на поставки российской нефти
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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