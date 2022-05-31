Bloomberg оценил потери России от нефтяного эмбарго ЕС в $22 млрд в год
Согласованное странами Евросоюза эмбарго на поставки российской нефти приведет к потере в год более $22 млрд доходов страны, посчитали в Bloomberg. Около $12 млрд составят убытки от прекращения трубопроводных поставок в Северную Европу и $10 млрд – от запрета морского экспорта.
По оценкам Bloomberg, поставки по морю составляют 75% от всего экспорта нефти из России в ЕС. В среднем это около 1,57 млн баррелей нефти в день по данным на 2021 г.
Россия будет вынуждена перенаправлять поставки в Азию, где цена за баррель Urals уже на $34 ниже, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent. Это приведет к сокращению доходов на $10 млрд в год, пишет агентство.
Еще около 720 000 баррелей сырой нефти в день Россия поставляла на европейские НПЗ по нефтепроводу «Дружба». Прекращение поставок по трубопроводу в Польшу и Германию обойдётся в $12 млрд, если рассчитывать, исходя из объемов 2021 года и средней цене на Urals в $85 за баррель. Однако, по данным Bloomberg, Россия продолжит зарабатывать около $6 млрд в год при сохранении экспорта в Венгрию, Словакию и Чехию через южную ветку «Дружбы».
В ночь на 31 мая на внеплановом саммите по Украине в Брюсселе страны Евросоюза согласовали частичное эмбарго на российскую нефть, которое в первую очередь затронет морские поставки. Отказ от трубопроводного экспорта нефти из России произойдет позже, когда наиболее зависимые от таких поставок страны смогут перестроить свою промышленность и найти альтернативы Urals.