«Газпром» 1 июня приостановит поставки газа датской Ørsted и Shell Energy Europe
«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Эрстед» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Эрстед» о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 г.», — говорится в сообщении.
Аналогичные меры предусматриваются и в отношении Shell Energy Europe Limited. В «Газпроме» уточнили, что максимальный годовой объем поставок по контракту с этой компанией составляет 1,2 млрд куб. м. Поставки возобновятся только в том случае, если компания согласится осуществлять оплату в соответствии с порядком, установленным президентом России Владимиром Путиным.
30 мая нидерландская компания GasTerra сообщила, что не будет оплачивать российский газ в рублях. В компании пояснили, что в случае прекращения поставок из России она недополучит около 2 млрд куб. м газа до 1 октября, когда заканчивается контракт. После этого «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Нидерланды.
«Газпром» ранее приостановил прямые поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях. Согласно новому механизму, который действует с 1 апреля, импортеры газа из недружественных стран должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что такое решение было принято из-за заморозки западными странами около половины резервов ЦБ, или около $300 млрд.