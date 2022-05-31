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Экономика

«Газпром» 1 июня приостановит поставки газа датской Ørsted и Shell Energy Europe

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«Газпром экспорт» 1 июня приостановит поставки газа ведущей энергетической компании Дании — Ørsted и компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой за поставленный в апреле газ и отказом платить в рублях, следует из сообщения российской компании в Telegram-канале. 

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Эрстед» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Эрстед» о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 г.», — говорится в сообщении.

Аналогичные меры предусматриваются и в отношении Shell Energy Europe Limited. В «Газпроме» уточнили, что максимальный годовой объем поставок по контракту с этой компанией составляет 1,2 млрд куб. м. Поставки возобновятся только в том случае, если компания согласится осуществлять оплату в соответствии с порядком, установленным президентом России Владимиром Путиным. 

30 мая нидерландская компания GasTerra сообщила, что не будет оплачивать российский газ в рублях. В компании пояснили, что в случае прекращения поставок из России она недополучит около 2 млрд куб. м газа до 1 октября, когда заканчивается контракт. После этого «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Нидерланды.

«Газпром» ранее приостановил прямые поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях. Согласно новому механизму, который действует с 1 апреля, импортеры газа из недружественных стран должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что такое решение было принято из-за заморозки западными странами около половины резервов ЦБ, или около $300 млрд.

Ранее по теме: «Газпром» объявил об остановке поставок газа в Нидерланды
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных