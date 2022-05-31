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«Газпром» объявил об остановке поставок газа в Нидерланды

Ведомости

«Газпром» остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra, потому что она не оплатила поставки в рублях, говорится в Telegram-канале российской компании.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V. <...> Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — сообщили в пресс-службе.

30 мая GasTerra сообщила, что не будет оплачивать российский газ в рублях. В компании пояснили, что в случае прекращения поставок из России компания недополучит около 2 млрд куб. м газа до 1 октября, когда заканчивается контракт.

В тот же день датская Ørsted указала на риски прекращения поставок газа из России из-за отказа компании платить в рублях. В компании напомнили, что газ из России в Данию поступает не напрямую, поэтому страна все равно сможет получать топливо; Ørsted ожидает, что сможет закупать газ на европейских рынках.

«Газпром» ранее приостановил прямые поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях. Согласно новому механизму, который действует с 1 апреля, импортеры газа из недружественных стран должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Президент России Владимир Путин ранее пояснил, что такое решение было принято из-за заморозки западными странами около половины резервов ЦБ, или около $300 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных