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WSJ: некоторые члены ОПЕК обсуждают приостановку участия России в нефтяной сделке

Ведомости

Несколько членов ОПЕК рассматривают вариант с приостановкой участия России в соглашении ОПЕК+ на фоне западных санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации.

В 2021 г. Россия подписала соглашение с ОПЕК и девятью не входящими в нее странами о совместном контроле за объемами добычи нефти. Однако в организации считают, что санкции и эмбарго со стороны ЕС скажутся на «способности Москвы добывать больше нефти». Источники издания говорят, что в этом году общая добыча в России может сократиться примерно на 8%.

При этом сегодня стало известно, что в мае среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 1%, до 1,39 млн т (около 10,17 млн баррелей), по сравнению с апрелем. В марте и апреле наблюдалось падение добычи к предыдущему месяцу на 0,5% и 8,8% соответственно. Причиной, как писали «Ведомости», стали беспрецедентные санкции против России и ограничения экспортных поставок.

В июне все страны - участники соглашения ОПЕК+ должны продолжить плановое увеличение добычи нефти на 432 000 б/с. В мае прошлого года организация была вынуждена сократить добычу нефти на 9,7 млн б/с из-за падения спроса на нефть в связи с эпидемией, но с августа 2021 г. ОПЕК+ ежемесячно увеличивает добычу нефти на 400 000 б/с.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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