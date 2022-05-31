WSJ: некоторые члены ОПЕК обсуждают приостановку участия России в нефтяной сделке
Несколько членов ОПЕК рассматривают вариант с приостановкой участия России в соглашении ОПЕК+ на фоне западных санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации.
В 2021 г. Россия подписала соглашение с ОПЕК и девятью не входящими в нее странами о совместном контроле за объемами добычи нефти. Однако в организации считают, что санкции и эмбарго со стороны ЕС скажутся на «способности Москвы добывать больше нефти». Источники издания говорят, что в этом году общая добыча в России может сократиться примерно на 8%.
При этом сегодня стало известно, что в мае среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 1%, до 1,39 млн т (около 10,17 млн баррелей), по сравнению с апрелем. В марте и апреле наблюдалось падение добычи к предыдущему месяцу на 0,5% и 8,8% соответственно. Причиной, как писали «Ведомости», стали беспрецедентные санкции против России и ограничения экспортных поставок.
В июне все страны - участники соглашения ОПЕК+ должны продолжить плановое увеличение добычи нефти на 432 000 б/с. В мае прошлого года организация была вынуждена сократить добычу нефти на 9,7 млн б/с из-за падения спроса на нефть в связи с эпидемией, но с августа 2021 г. ОПЕК+ ежемесячно увеличивает добычу нефти на 400 000 б/с.