WSJ: некоторые члены ОПЕК обсуждают приостановку участия России в нефтяной сделке

В 2021 г. Россия подписала соглашение с ОПЕК и девятью не входящими в нее странами о совместном контроле за объемами добычи нефти. Однако в организации считают, что санкции и эмбарго со стороны ЕС скажутся на «способности Москвы добывать больше нефти». Источники издания говорят, что в этом году общая добыча в России может сократиться примерно на 8%.