Генсек ООН заявил о невозможности решить продовольственный кризис без России и Украины

После начала спецоперации на Украине Гутерриш отмечал, что сложившийся кризис может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 млрд человек, в нищету и голод. По его словам, на долю России и Украины приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятая часть кукурузы и более половины подсолнечного масла.