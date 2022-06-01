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Экономика

Генсек ООН заявил о невозможности решить продовольственный кризис без России и Украины

Ведомости

Мировой продовольственный кризис нельзя решить, если не вернуть на рынки продукцию сельского хозяйства из России и Украины, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон.

«Позвольте сказать честно — нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции из Украины и продовольствия и удобрений из России», — подчеркнул Гутерриш (цитата по ТАСС). Он добавил, что продолжает прилагать все возможные усилия, чтобы продвигать диалог по этому вопросу.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила в интервью Bild, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и спецоперация на Украине могут ухудшить ситуацию с голодом во всем мире. Странам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны, от которого погибнут миллионы людей, отметила она.

Власти России настаивают, что виной этому станут международные санкции. В середине мая президент России Владимир Путин заявил, что санкции западных стран в отношении России провоцируют кризис во всем мире, а продолжение санкционной политики приведет к труднообратимым последствиям для ЕС, его граждан и беднейших стран мира.

После начала спецоперации на Украине  Гутерриш отмечал, что сложившийся кризис может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 млрд человек, в нищету и голод. По его словам, на долю России и Украины приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятая часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. 

Глава внешнедипломатической службы ЕС Жозеп Боррель призвал ЕС достичь соглашения с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский флот может обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если Киев разминирует выходы из портов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных