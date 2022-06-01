Bloomberg: Россия получит около $285 млрд за экспорт энергоносителей в 2022 году

По подсчетам экспертов, Россия получит около $285 млрд за экспорт энергоносителей в 2022 г. С учетом экспорта металлов эта сумма превысит $300 млрд, что примерно равно средствам, замороженным на счетах западными странами. В будущем стране может грозить рецессия, однако пока ущерб можно игнорировать, потому что экспорт ресурсов в текущих условиях стал «еще более выгодным из-за скачка цен в результате конфликта на Украине» и санкций, подчеркивает агентство.