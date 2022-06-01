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Экономика

Bloomberg: Россия получит около $285 млрд за экспорт энергоносителей в 2022 году

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Россия получит около $285 млрд за экспорт энергоносителей в 2022 г., что примерно на 20% больше показателей прошлого года, передает агентство Bloomberg на основе своих расчетов. 

«В начале марта, когда США и их союзники обрушили на Россию волну санкций, президент Джо Байден заявил, что хочет нанести “мощный удар по военной машине Путина”. По мере того, как военные действия на Украине приближаются к своему 100-му дню, эта машина все еще очень работоспособна», — отмечает агентство. 

По подсчетам экспертов, Россия получит около $285 млрд за экспорт энергоносителей в 2022 г. С учетом экспорта металлов эта сумма превысит $300 млрд, что примерно равно средствам, замороженным на счетах западными странами. В будущем стране может грозить рецессия, однако пока ущерб можно игнорировать, потому что экспорт ресурсов в текущих условиях стал «еще более выгодным из-за скачка цен в результате конфликта на Украине» и санкций, подчеркивает агентство. 

Bloomberg ранее сообщал, что доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%, несмотря на торговые ограничения, введенные после начала спецоперации на территории Украины. Российские энергоресурсы пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае. По оценкам экспертов, Россия зарабатывала примерно $20 млрд ежемесячно c начала 2022 г. от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки.

Правительство США, по информации New York Times, может лишить Россию возможности получать платежи за нефть. Вашингтон может сделать это, издав постановление, требующее, чтобы занимающиеся платежами иностранные банки переводили деньги на эскроу-счета (специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств), если они хотят избежать попадания под санкции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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