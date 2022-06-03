Количество зарегистрированных безработных за неделю выросло на 11 500 человек

«В то же время продолжается рост числа вакансий на портале «Работа в России». На сегодняшний день соискателям доступно более 2,250 млн предложений о работе. Количество вакансий превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, почти в 3,3 раза», — отметила Голикова.