Количество зарегистрированных безработных за неделю выросло на 11 500 человек
Количество зарегистрированных безработных россиян с 23 по 30 мая выросло на 11 500, до 686 400 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
По данным вице-премьера, за последнюю неделю июня число россиян, которые работают неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 и достигло 130 200 человек. Число сотрудников в режиме простоя выросло на 1200, до 131 900.
«В то же время продолжается рост числа вакансий на портале «Работа в России». На сегодняшний день соискателям доступно более 2,250 млн предложений о работе. Количество вакансий превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, почти в 3,3 раза», — отметила Голикова.
Накануне министр экономического развития Максим Решетников заявил, что сейчас ситуация на рынке труда стабильна, уровень безработицы достиг исторического минимума в 4%. Однако если затянется кризис спроса, компании будут вынуждены сокращать количество сотрудников. Министр отметил важность восстановления спроса, потребительского кредитования, ипотеки и кредитования предприятий.