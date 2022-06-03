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Экономика

Количество зарегистрированных безработных за неделю выросло на 11 500 человек

Ведомости

Количество зарегистрированных безработных россиян с 23 по 30 мая выросло на 11 500, до 686 400 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

По данным вице-премьера, за последнюю неделю июня число россиян, которые работают неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 и достигло 130 200 человек. Число сотрудников в режиме простоя выросло на 1200, до 131 900.

«В то же время продолжается рост числа вакансий на портале «Работа в России». На сегодняшний день соискателям доступно более 2,250 млн предложений о работе. Количество вакансий превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, почти в 3,3 раза», — отметила Голикова.

Накануне министр экономического развития Максим Решетников заявил, что сейчас ситуация на рынке труда стабильна, уровень безработицы достиг исторического минимума в 4%. Однако если затянется кризис спроса, компании будут вынуждены сокращать количество сотрудников. Министр отметил важность восстановления спроса, потребительского кредитования, ипотеки и кредитования предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных