Минтруд предложил доплачивать работодателям за трудоустройство беженцев
Минтруд разработал проект постановления правительства, в котором предлагается расширить перечень граждан, при трудоустройстве которых компании могут получить субсидию из Фонда социального страхования (ФСС) в 2022 г., сообщил РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил источник, знакомый с инициативой.
Минтруд предложил давать субсидии за трудоустройство беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР; безработных россиян, которых сократили в 2022 г., и работников, которые находятся в режиме простоя или неполного рабочего времени.
В сопроводительных материалах к документу говорится, что во время пика напряженности на рынке труда в пандемию 1,2 млн россиян находились под риском увольнения. Подобный прогноз возможен в 2022 г. из-за санкций, говорится в документе. По данным Минтруда, помощь в трудоустройстве может понадобиться 5% от этого количества, то есть 60 000 человек. Субсидии помогут снизить социальную напряженность среди них и обеспечить бесшовное продолжение работы, отметило министерство. Число беженцев, которым может понадобиться поддержка, Минтруд оценил в 15 000, то есть всего в программе примут участие 75 000 человек.
В документе отмечается, что такая инициатива не потребует дополнительных затрат. На выплаты новым категориям понадобится 4,5 млрд руб., а всего на программу в 2022 г. выделено 7 млрд руб.
Предложение Минтруда должны рассмотреть на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 27 мая. Положительные отзывы на проект дали Минэкономразвития, Минюст и ФСС, Минфин выступил против. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой переадресовали запрос в Минтруд, однако там не ответили.
Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 г. Компании могут получить деньги, если взяли на работу безработного или человека до 30 лет, которому сложно найти работу без помощи государства (выпускники, инвалиды и т. д.). Субсидия составит 3 минимальных размера оплаты труда, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов за таких работников и количество трудоустроенных. Субсидию выплачивают в 3 этапа: через 1, 4 и 7 месяцев работы сотрудника.