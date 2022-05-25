Минтруд предложил доплачивать работодателям за трудоустройство беженцев

В сопроводительных материалах к документу говорится, что во время пика напряженности на рынке труда в пандемию 1,2 млн россиян находились под риском увольнения. Подобный прогноз возможен в 2022 г. из-за санкций, говорится в документе. По данным Минтруда, помощь в трудоустройстве может понадобиться 5% от этого количества, то есть 60 000 человек. Субсидии помогут снизить социальную напряженность среди них и обеспечить бесшовное продолжение работы, отметило министерство. Число беженцев, которым может понадобиться поддержка, Минтруд оценил в 15 000, то есть всего в программе примут участие 75 000 человек.