ЦСР оценил число рабочих мест под угрозой из-за ухода зарубежного бизнеса
В компаниях, которые приостановили работу в России после начала спецоперации, работают до 350 000 россиян. Сильнее всего от подобных решений зарубежного бизнеса пострадали работники пищевой, химической промышленности и автомобилестроения, а среди регионов наиболее сложная ситуация в Калужской и Новгородской областях.
Эксперты отметили, что в России работают более 5000 иностранных компаний, еще 30 000 поставляют продукцию в Россию через дилерские или дистрибуторские центры. В совокупности они обеспечивают работой до 8 млн россиян. Более половины компаний из недружественных стран, которые работают в России, продолжили работать как обычно. 46% из 600 крупнейших компаний объявили о сокращении деятельности в России, 21% — полностью ее прекратили.
В ЦСР отметили, что из-за приостановки работы в России по состоянию на начало июня в фактическом простое находятся 120 000 — 150 000 работников, прежде всего из сферы торговли и автопрома. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что в простое на конец мая находятся 131 000 россиян. Эксперты пояснили, что разница в показателях появилась потому, что часть компаний, которые объявили о приостановке работы, фактически ее продолжили.
В исследовании отмечается, что окончательно решили уйти из России 90 компаний в основном из сфер ИТ, финансовых услуг и пищевой промышленности. Из-за этого под прямой угрозой сокращения оказались 35 000 — 40 000 работников. По мнению экспертов, основная часть иностранных компаний, если решит покинуть российский рынок, сделает это через механизм продажи бизнеса. Часть компаний продолжила свою работу, но прекратила инвестиции в Россию, маркетинговую деятельность и разработку новых продуктов, что тоже грозит потерей рабочих мест в перспективе.
Как заявляет Йельский университет, более 1000 компаний из различных отраслей сократили свое присутствие в России после 24 февраля, когда Россия объявила о начале военной операции на Украине.