ЦСР оценил число рабочих мест под угрозой из-за ухода зарубежного бизнеса

Эксперты отметили, что в России работают более 5000 иностранных компаний, еще 30 000 поставляют продукцию в Россию через дилерские или дистрибуторские центры. В совокупности они обеспечивают работой до 8 млн россиян. Более половины компаний из недружественных стран, которые работают в России, продолжили работать как обычно. 46% из 600 крупнейших компаний объявили о сокращении деятельности в России, 21% — полностью ее прекратили.