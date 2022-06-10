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Экономика

ЦСР оценил число рабочих мест под угрозой из-за ухода зарубежного бизнеса

Ведомости

Зарубежные компании напрямую формируют 2 млн рабочих мест в России, еще 4-6 млн работников косвенно связаны с ним, сообщил РБК со ссылкой на исследование «Центра стратегических разработок» (ЦСР).

В компаниях, которые приостановили работу в России после начала спецоперации, работают до 350 000 россиян. Сильнее всего от подобных решений зарубежного бизнеса пострадали работники пищевой, химической промышленности и автомобилестроения, а среди регионов наиболее сложная ситуация в Калужской и Новгородской областях.

Эксперты отметили, что в России работают более 5000 иностранных компаний, еще 30 000 поставляют продукцию в Россию через дилерские или дистрибуторские центры. В совокупности они обеспечивают работой до 8 млн россиян. Более половины компаний из недружественных стран, которые работают в России, продолжили работать как обычно. 46% из 600 крупнейших компаний объявили о сокращении деятельности в России, 21% — полностью ее прекратили.

В ЦСР отметили, что из-за приостановки работы в России по состоянию на начало июня в фактическом простое находятся 120 000 — 150 000 работников, прежде всего из сферы торговли и автопрома. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что в простое на конец мая находятся 131 000 россиян. Эксперты пояснили, что разница в показателях появилась потому, что часть компаний, которые объявили о приостановке работы, фактически ее продолжили.

В исследовании отмечается, что окончательно решили уйти из России 90 компаний в основном из сфер ИТ, финансовых услуг и пищевой промышленности. Из-за этого под прямой угрозой сокращения оказались 35 000 — 40 000 работников. По мнению экспертов, основная часть иностранных компаний, если решит покинуть российский рынок, сделает это через механизм продажи бизнеса. Часть компаний продолжила свою работу, но прекратила инвестиции в Россию, маркетинговую деятельность и разработку новых продуктов, что тоже грозит потерей рабочих мест в перспективе.

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Как заявляет Йельский университет, более 1000 компаний из различных отраслей сократили свое присутствие в России после 24 февраля, когда Россия объявила о начале военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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