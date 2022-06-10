Россия лишит Японию права на вылов рыбы в районе Курильских островов
Россия лишит Японию права на вылов рыбы в районе Курильских островов, так как японская сторона не заплатила за соответствующую квоту. Об этом заявил журналистам вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДвФО) Юрий Трутнев.
«Мы уже, по сути дела, ограничили [экспорт рыбы], причем ограничили именно их усилиями — они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — сказал Трутнев (цитата по ТАСС).
Россия 7 июня приостановила реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 г. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Межправительственное соглашение было подписано в 1998 г. В соответствии с его положениями страны договорились о сотрудничестве «в целях осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами» в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, последовательно соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
В конце марта Россия объявила о прекращении переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора из-за односторонних санкций, введенных Токио на фоне военной операции российских войск на территории Украины. Согласно заявлению МИДа, российская сторона также прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курильские острова.