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Россия лишит Японию права на вылов рыбы в районе Курильских островов

Ведомости

Россия лишит Японию права на вылов рыбы в районе Курильских островов, так как японская сторона не заплатила за соответствующую квоту. Об этом заявил журналистам вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДвФО) Юрий Трутнев.

«Мы уже, по сути дела, ограничили [экспорт рыбы], причем ограничили именно их усилиями — они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — сказал Трутнев (цитата по ТАСС).

Россия 7 июня приостановила реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 г. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Межправительственное соглашение было подписано в 1998 г. В соответствии с его положениями страны договорились о сотрудничестве «в целях осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами» в морском районе, ограниченном прямыми геодезическими линиями, последовательно соединяющими точки с координатами у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В конце марта Россия объявила о прекращении переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора из-за односторонних санкций, введенных Токио на фоне военной операции российских войск на территории Украины. Согласно заявлению МИДа, российская сторона также прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курильские острова.

Ранее по теме: За запретом японским рыбакам промысла у Южных Курил могут последовать иные контрсанкции
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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