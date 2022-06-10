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Nihon Keizai: КНР и Индия увеличивают закупки нефти из России

Ведомости

Китайские и индийские импортеры увеличивают объемы закупок нефти из России, что приводит к снижению эффективности антироссийских санкций, пишет японская газета Nihon Keizai.

Как пишет издание, США и Евросоюз ввели ограничения на поставки российский нефти, при этом Индия и КНР увеличивают ее закупки. Из-за этого Россия получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей, а эффективность европейских и американских санкций «существенно снижается».

КНР в мае ежедневно закупала 800 000 баррелей доставляемой морским путем российской нефти, соответствующий показатель возрос на 40% в сравнении с январем. В свою очередь уровень объема закупок этого ресурса Индией в мае достиг отметки в 700 000 баррелей в сутки, хотя в январе подобные поставки не осуществлялись.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что Индия планирует вдвое увеличить объем поставок российской нефти от компании «Роснефть». Страна сейчас ведет переговоры: получать больше поставок от российской компании изъявили желание государственные нефтеперерабатывающие заводы. Предприятия рассчитывают получать поставки со скидкой, так как международные покупатели отказываются от сделок из-за спецоперации России на Украине и санкций.

По данным издания, поставки наращивают и государственные, и частные индийские заводы. В мае большой объем российской нефти был направлен в Индию и Китай, так как покупатели из Евросоюза в поисках альтернатив обратились к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Изменение мировых маршрутов нефти спровоцировало панику и привело к росту цен более чем на 20% по сравнению с февралем.

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Страны — члены ЕС ввели запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Европу. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов.

Ранее по теме: Индия планирует вдвое нарастить объем импорта российской нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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