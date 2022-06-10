Nihon Keizai: КНР и Индия увеличивают закупки нефти из России

По данным издания, поставки наращивают и государственные, и частные индийские заводы. В мае большой объем российской нефти был направлен в Индию и Китай, так как покупатели из Евросоюза в поисках альтернатив обратились к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Изменение мировых маршрутов нефти спровоцировало панику и привело к росту цен более чем на 20% по сравнению с февралем.