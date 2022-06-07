Индия планирует вдвое нарастить объем импорта российской нефти
Агентство уточняет, что Индия сейчас ведет переговоры – получать больше поставок от «Роснефти» изъявили желание государственные нефтеперерабатывающие заводы. Предприятия рассчитывают получать поставки со скидкой, так как международные покупатели отказываются от сделок из-за спецоперации России на Украине и санкций.
По данным источников Bloomberg, госпереработчики совместно работают над заключением новых шестимесячных контрактов, которые дополнят уже осуществляющиеся поставки. Предполагается, что доставкой и страхованием грузов будет заниматься «Роснефть». «Подробности об объемах и ценах все еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы», – пишет Bloomberg. В целом, по данным издания, индийские нефтепереработки будут все чаще закупать сырье непосредственно у российских компаний, таких как «Роснефть», в связи с тем, что международные трейдеры, в частности Glencore Plc, приостанавливают свои сделки в России.
По данным издания, поставки наращивают и государственные, и частные индийские заводы. В мае большой объем российской нефти был направлен в Индию и Китай, так как покупатели из Евросоюза в поисках альтернатив обратились к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Изменение мировых маршрутов нефти спровоцировало панику и привело к росту цен более чем на 20% по сравнению с февралем.
По расчетам Bloomberg на основании торговых данных, Индия купила более 40 млн баррелей российской нефти в период с конца февраля по начало мая, что примерно на 20% больше, чем за весь 2021 г. Источники издания отмечают, что потенциальное увеличение закупок российской нефти может отразиться на спотовом импорте страны.
3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Страны - члены ЕС ввели запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Европу. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов.