Газета
Экономика

Индия планирует вдвое нарастить объем импорта российской нефти

Ведомости

Индия планирует вдвое увеличить объем поставок российской нефти от компании «Роснефть», сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Агентство уточняет, что Индия сейчас ведет переговоры – получать больше поставок от «Роснефти» изъявили желание государственные нефтеперерабатывающие заводы. Предприятия рассчитывают получать поставки со скидкой, так как международные покупатели отказываются от сделок из-за спецоперации России на Украине и санкций.

По данным источников Bloomberg, госпереработчики совместно работают над заключением новых шестимесячных контрактов, которые дополнят уже осуществляющиеся поставки. Предполагается, что доставкой и страхованием грузов будет заниматься «Роснефть». «Подробности об объемах и ценах все еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы», – пишет Bloomberg. В целом, по данным издания, индийские нефтепереработки будут все чаще закупать сырье непосредственно у российских компаний, таких как «Роснефть», в связи с тем, что международные трейдеры, в частности Glencore Plc, приостанавливают свои сделки в России.

По данным издания, поставки наращивают и государственные, и частные индийские заводы. В мае большой объем российской нефти был направлен в Индию и Китай, так как покупатели из Евросоюза в поисках альтернатив обратились к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Изменение мировых маршрутов нефти спровоцировало панику и привело к росту цен более чем на 20% по сравнению с февралем.

По расчетам Bloomberg на основании торговых данных, Индия купила более 40 млн баррелей российской нефти в период с конца февраля по начало мая, что примерно на 20% больше, чем за весь 2021 г. Источники издания отмечают, что потенциальное увеличение закупок российской нефти может отразиться на спотовом импорте страны.

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Страны - члены ЕС ввели запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Европу. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных