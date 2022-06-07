Индия планирует вдвое нарастить объем импорта российской нефти

По данным источников Bloomberg, госпереработчики совместно работают над заключением новых шестимесячных контрактов, которые дополнят уже осуществляющиеся поставки. Предполагается, что доставкой и страхованием грузов будет заниматься «Роснефть». «Подробности об объемах и ценах все еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы», – пишет Bloomberg. В целом, по данным издания, индийские нефтепереработки будут все чаще закупать сырье непосредственно у российских компаний, таких как «Роснефть», в связи с тем, что международные трейдеры, в частности Glencore Plc, приостанавливают свои сделки в России.