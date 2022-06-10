В Латвии цены на газ для населения вырастут до 89,9%
Цены на газ для домохозяйств в Латвии вырастут с 1 июля в пределах от 65,6% до 89,9% в зависимости от уровня потребления топлива, сообщило издание оператора Latvijas gaze.
Для жителей страны, которые используют менее 250 куб. м газа в год, дифференцированный конечный тариф на газ с НДС и акцизом вырастет на 65,6%, до 1,8252 евро за куб. м. При потреблении от 250 до 500 куб. м газа в год тариф увеличится на 74,7% и составит 1,6 евро, а при использовании в год от 500 до 25 000 куб. м газа тариф подорожает на 89,9%, до 1,5 евро за куб. м.
Издание отметило, что ежемесячная плата за газ для латвийцев, которые используют газ только для готовки и потребляют около 4 куб. м в месяц, вырастет с 7,67 до 10,56 евро. Если же домохозяйство использует топливо и для обогрева и расходует около 180 куб. м в месяц, оплата увеличится с 148 до 278,15 евро в месяц.
4 апреля Latvijas Gāze сообщила, что изучит перевод расчетов за поставки российского газа в рубли. Компания допустила, что такой механизм не нарушает режима санкций. 20 апреля министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что правительство страны решило отказаться от использования российского газа с 1 января 2023 г. По его словам, такое решение станет для Латвии историческим и укрепит ее энергетическую безопасность. 3 мая глава оператора газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid Улдис Барисс сообщил, что российский газ перестал поступать в страны Прибалтики с 1 апреля из-за перевода платежей в рубли.