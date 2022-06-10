В Латвии цены на газ для населения вырастут до 89,9%

Для жителей страны, которые используют менее 250 куб. м газа в год, дифференцированный конечный тариф на газ с НДС и акцизом вырастет на 65,6%, до 1,8252 евро за куб. м. При потреблении от 250 до 500 куб. м газа в год тариф увеличится на 74,7% и составит 1,6 евро, а при использовании в год от 500 до 25 000 куб. м газа тариф подорожает на 89,9%, до 1,5 евро за куб. м.