Латвия заявила о планах отказаться от российского газа в 2023 году

«Первый шаг Латвии — договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал», — подчеркнул Витенбергс. По его словам, решение об отказе станет историческим для страны и укрепит ее энергетическую безопасность. Поправки к закону, содержащие отказ от российского газа, представят парламенту, добавил он.