Латвия заявила о планах отказаться от российского газа в 2023 году
Правительство Латвии приняло решение об отказе от использования российского газа с 1 января 2023 г., передает портал ERR со ссылкой на министра экономики балтийской республики Яниса Витенбергса.
«Первый шаг Латвии — договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал», — подчеркнул Витенбергс. По его словам, решение об отказе станет историческим для страны и укрепит ее энергетическую безопасность. Поправки к закону, содержащие отказ от российского газа, представят парламенту, добавил он.
4 апреля латвийская энергокомпания Latvijas Gāze сообщила о том, что изучит вопрос перевода расчетов за поставки российского газа в рубли. Компания допустила, что такой способ расчета не нарушает режима санкций. Председатель правления Latvijas Gāze Айгарс Калвитис также заявил, что в хранилище компании достаточно запасов газа, чтобы исполнять обязательства перед домохозяйствами и другими потребителями.
Министерство энергетики Литвы ранее заявило об отказе от поставок российского газа с апреля. По данным оператора сетей республики Amber Grid, на которые ссылается министерство, 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Российское требование расчета за поставки газа в рублях не является актуальным для Вильнюса, отметило минэнерго страны.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах. Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России.