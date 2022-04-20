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Экономика

Латвия заявила о планах отказаться от российского газа в 2023 году

Ведомости

Правительство Латвии приняло решение об отказе от использования российского газа с 1 января 2023 г., передает портал ERR со ссылкой на министра экономики балтийской республики Яниса Витенбергса.

«Первый шаг Латвии — договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал», — подчеркнул Витенбергс. По его словам, решение об отказе станет историческим для страны и укрепит ее энергетическую безопасность. Поправки к закону, содержащие отказ от российского газа, представят парламенту, добавил он. 

4 апреля латвийская энергокомпания Latvijas Gāze сообщила о том, что изучит вопрос перевода расчетов за поставки российского газа в рубли. Компания допустила, что такой способ расчета не нарушает режима санкций. Председатель правления Latvijas Gāze Айгарс Калвитис также заявил, что в хранилище компании достаточно запасов газа, чтобы исполнять обязательства перед домохозяйствами и другими потребителями.

Министерство энергетики Литвы ранее заявило об отказе от поставок российского газа с апреля. По данным оператора сетей республики Amber Grid, на которые ссылается министерство, 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Российское требование расчета за поставки газа в рублях не является актуальным для Вильнюса, отметило минэнерго страны.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах. Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных