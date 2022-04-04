Латвийская Latvijas Gāze рассмотрит возможность платить за газ в рублях
Латвийская энергокомпания Latvijas Gāze анализирует перевод расчетов за поставки российского газа в рубли, говорится на сайте компании. Компания допустила, что такой способ расчета не нарушает режим санкций.
«Такая процедура расчетов — в российских рублях — формально не нарушает режим санкций и возможна. В настоящее время Latvijas Gāze продолжает углубленный анализ изменения предлагаемого метода урегулирования как с юридической точки зрения, так и с точки зрения деловых интересов группы», — говорится в сообщении.
Председатель правления Latvijas Gāze Айгарс Калвитис заявил, что в хранилище компании достаточно запасов газа, чтобы исполнять обязательства перед домохозяйствами и другими потребителями. «Решение не прокачивать газ по трубопроводам в апреле было принято ввиду исторически высоких цен на природный газ в апреле, что привело бы к непропорционально высоким ценам на продажу природного газа нашим клиентам и сделало бы такие предложения неконкурентоспособными», — пояснил он.
Ранее гендиректор латвийского оператора ГТС Conexus Baltic Grid Улдис Баррис сообщил, что газ из России не транспортируется в Латвию, Литву и Эстонию с 1 апреля. Минэнерго Литвы подтвердило, что страна больше не получает газ из России.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.