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Латвийская Latvijas Gāze рассмотрит возможность платить за газ в рублях

Ведомости

Латвийская энергокомпания Latvijas Gāze анализирует перевод расчетов за поставки российского газа в рубли, говорится на сайте компании. Компания допустила, что такой способ расчета не нарушает режим санкций.

«Такая процедура расчетов — в российских рублях — формально не нарушает режим санкций и возможна. В настоящее время Latvijas Gāze продолжает углубленный анализ изменения предлагаемого метода урегулирования как с юридической точки зрения, так и с точки зрения деловых интересов группы», — говорится в сообщении.

Председатель правления Latvijas Gāze Айгарс Калвитис заявил, что в хранилище компании достаточно запасов газа, чтобы исполнять обязательства перед домохозяйствами и другими потребителями. «Решение не прокачивать газ по трубопроводам в апреле было принято ввиду исторически высоких цен на природный газ в апреле, что привело бы к непропорционально высоким ценам на продажу природного газа нашим клиентам и сделало бы такие предложения неконкурентоспособными», — пояснил он.

Ранее гендиректор латвийского оператора ГТС Conexus Baltic Grid Улдис Баррис сообщил, что газ из России не транспортируется в Латвию, Литву и Эстонию с 1 апреля. Минэнерго Литвы подтвердило, что страна больше не получает газ из России.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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