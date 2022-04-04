Латвийская Latvijas Gāze рассмотрит возможность платить за газ в рублях

Председатель правления Latvijas Gāze Айгарс Калвитис заявил, что в хранилище компании достаточно запасов газа, чтобы исполнять обязательства перед домохозяйствами и другими потребителями. «Решение не прокачивать газ по трубопроводам в апреле было принято ввиду исторически высоких цен на природный газ в апреле, что привело бы к непропорционально высоким ценам на продажу природного газа нашим клиентам и сделало бы такие предложения неконкурентоспособными», — пояснил он.