Глава Conexus сообщил об остановке поставок российского газа в страны Балтии
Оператор системы природного газа Conexus Baltic Grid с начала апреля не поставляет российский газ в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию. Об этом со ссылкой на заявление председателя правления оператора Улдиса Барисса сообщает издание Jauns.lv.
Решение России об оплате поставок российского газа в недружественные страны в рублях Барисс назвал сигналом к необходимости снижения зависимости от России, «на которую больше нельзя полагаться».
«Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше», — сказал также Барисс Латвийскому радио (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Conexus уточнил, что газ в страны Балтии поступает с Клайпедского терминала и из Инчукалнского хранилища. По его словам, сейчас в Инчукалнском хранилище находится «нетипичное для этого периода количество газа» — 7,6 тераватт-часов. Это столько же, сколько Латвия потребляет в зимние месяцы, поэтому поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет, отметил Барисс. Ранее сообщалось, что в этом году закачивать газ в хранилище начали раньше обычного — с 26 февраля.
2 апреля Литва первой из европейских стран объявила о полном отказе от импорта газа из России. По данным оператора сетей республики Amber Grid, на которые ссылается министерство энергетики страны, в субботу импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Об отказе от российского газа также объявил в Twitter президент страны Гитанас Науседа. «С этого месяца — никакого российского газа в Литве. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы сможем это сделать, то и остальная Европа сможет!» — написал он.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Согласно документу, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.
Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.