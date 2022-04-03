Глава Conexus сообщил об остановке поставок российского газа в страны Балтии

2 апреля Литва первой из европейских стран объявила о полном отказе от импорта газа из России. По данным оператора сетей республики Amber Grid, на которые ссылается министерство энергетики страны, в субботу импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Об отказе от российского газа также объявил в Twitter президент страны Гитанас Науседа. «С этого месяца — никакого российского газа в Литве. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы сможем это сделать, то и остальная Европа сможет!» — написал он.