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Экономика

Инфляция в США в мае ускорилась до нового максимума с декабря 1981 года

Ведомости

Годовая инфляция в США по итогам мая неожиданно ускорилась до максимума с декабря 1981 г., достигнув 8,6%, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Майский индекс потребительских цен (CPI) Бюро трудовой статистики показал годовой рост на 8,6% в прошлом месяце по сравнению с 8,3% в апреле. «Базовая» инфляция, которая исключает более нестабильные расходы на продукты питания и газ, выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом в мае, больше, чем ожидалось, — на 5,9%.

Наибольший вклад в последний скачок инфляции внесли жилье, бензин и продукты питания. Цены на энергоносители выросли на 3,9% в месячном исчислении в мае, а на бензин — на 4,1%. По сравнению с предыдущим годом цены на энергоносители в мае выросли на 34,6%, что является максимальным показателем с сентября 2005 г.

Продовольствие подорожало на 1,2% с апреля по май и на 10,1% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим скачком с марта 1981 г. Стоимость жилья выросла на 0,6% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим скачком с марта 2004 г. Эквивалентная арендная плата владельцев, составляющая индекс жилья, выросла в мае на 0,6%, что является рекордным показателем с августа 1990 г.

В апреле, после данных о рекордной мартовской инфляции, президент США Джо Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и после неоднократно связывал удорожание продуктов и других товаров с действиями России. В марте в США действительно был установлен исторический рекорд цен на бензин, которые выросли до $4,17 за галлон (3,785 л). Это произошло на фоне роста цен на энергоресурсы в связи с санкциями против России из-за проводимой ею военной операции на Украине. Удорожание энергоресурсов привело и к рекордному с декабря 1981 г. ускорению темпов роста потребительских цен в США в марте 2022 г. — до 8,5% в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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