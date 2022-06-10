Инфляция в США в мае ускорилась до нового максимума с декабря 1981 года

В апреле, после данных о рекордной мартовской инфляции, президент США Джо Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и после неоднократно связывал удорожание продуктов и других товаров с действиями России. В марте в США действительно был установлен исторический рекорд цен на бензин, которые выросли до $4,17 за галлон (3,785 л). Это произошло на фоне роста цен на энергоресурсы в связи с санкциями против России из-за проводимой ею военной операции на Украине. Удорожание энергоресурсов привело и к рекордному с декабря 1981 г. ускорению темпов роста потребительских цен в США в марте 2022 г. — до 8,5% в годовом выражении.