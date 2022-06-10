Инфляция в США в мае ускорилась до нового максимума с декабря 1981 года
Годовая инфляция в США по итогам мая неожиданно ускорилась до максимума с декабря 1981 г., достигнув 8,6%, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Майский индекс потребительских цен (CPI) Бюро трудовой статистики показал годовой рост на 8,6% в прошлом месяце по сравнению с 8,3% в апреле. «Базовая» инфляция, которая исключает более нестабильные расходы на продукты питания и газ, выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом в мае, больше, чем ожидалось, — на 5,9%.
Наибольший вклад в последний скачок инфляции внесли жилье, бензин и продукты питания. Цены на энергоносители выросли на 3,9% в месячном исчислении в мае, а на бензин — на 4,1%. По сравнению с предыдущим годом цены на энергоносители в мае выросли на 34,6%, что является максимальным показателем с сентября 2005 г.
Продовольствие подорожало на 1,2% с апреля по май и на 10,1% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим скачком с марта 1981 г. Стоимость жилья выросла на 0,6% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим скачком с марта 2004 г. Эквивалентная арендная плата владельцев, составляющая индекс жилья, выросла в мае на 0,6%, что является рекордным показателем с августа 1990 г.
В апреле, после данных о рекордной мартовской инфляции, президент США Джо Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и после неоднократно связывал удорожание продуктов и других товаров с действиями России. В марте в США действительно был установлен исторический рекорд цен на бензин, которые выросли до $4,17 за галлон (3,785 л). Это произошло на фоне роста цен на энергоресурсы в связи с санкциями против России из-за проводимой ею военной операции на Украине. Удорожание энергоресурсов привело и к рекордному с декабря 1981 г. ускорению темпов роста потребительских цен в США в марте 2022 г. — до 8,5% в годовом выражении.