Байден назвал проклятием высокий уровень инфляции в США
Президент США Джо Байден назвал рекордную инфляцию в стране проклятием. Об этом политик заявил в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела, запись которого опубликована на YouTube.
«Инфляция — это проклятье нашего существования», — сказал американский лидер, отметив, что больше всего рост цен отмечен на продукты и бензин. Киммел констатировал, что инфляция «убивает» Байдена. «Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько все дорого. Но если Дональд Трамп оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры», — предложил телеведущий.
В апреле, после данных о рекордной мартовской инфляции, президент США Джо Байден заявил, что 70% роста цен произошло «из-за повышения цен на бензин Путиным», и после неоднократно связывал удорожание продуктов и других товаров с действиями России. В марте в США действительно был установлен исторический рекорд цен на бензин, которые выросли до $4,17 за галлон (3,785 л). Это произошло на фоне роста цен на энергоресурсы в связи с санкциями против России из-за проводимой ею военной операции на Украине. Удорожание энергоресурсов привело и к рекордному с декабря 1981 г. ускорению темпов роста потребительских цен в США в марте 2022 г. — до 8,5% в годовом выражении.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что высокий уровень инфляции в США является следствием непродуманных действий правительства страны. «Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар — мировая валюта и что он, как обычно, как и в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике и в Штатах это будет незаметно», — предположил Путин. Глава государства отметил, что ошибки финансовых и экономических властей США никак не связаны с действиями России на Украине.