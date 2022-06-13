Japan Today узнала о планах фермеров Японии переключиться на выращивание пшеницы

Три из 37 префектур, включая Хоккайдо, заявили о планах сократить производство риса более чем на 5% по сравнению с прошлым годом. В четырех префектурах показатель составить 3-5%, а в 30% — 1–3%. Отведенная для выращивания риса площадь уменьшится на 35 000 га, считают в министерстве. Однако для баланса рекомендуется снизить ее еще на 4000 га. В 27 префектурах готовятся нарастить производство пшеницы, а в 30 — увеличить урожай сои, следует из статьи.