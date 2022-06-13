Japan Today узнала о планах фермеров Японии переключиться на выращивание пшеницы
Высокие цены на зерно побуждают японских фермеров переключиться на выращивание пшеницы и сои и сократить производство риса. Это следует из результатов опроса минсельхоза Японии, согласно которым 37 из 47 префектур заявили о планах перейти к выращиванию пшеницы из-за роста цен, пишет газета Japan Today.
По данным японского ведомства, в январе о намерениях сократить посевные площади риса заявили только 22 префектуры, сейчас их количество растет.
«Все больше фермеров переключаются на производство пшеницы и сои, поскольку мировые цены на них растут», — сказал представитель министерства.
Япония импортирует 80% пшеницы и 90% сои. На фоне спецоперации России на Украине цены на эти культуры резко выросли, пишет газета. Обе страны являются ключевыми поставщиками зерна для множества стран, в том числе и Японии.
Потребление и стоимость риса, отмечает Japan Today, снижается начиная с 1962 г. из-за изменения образа жизни населения и его сокращения. Кроме того, свое влияние оказала пандемия коронавируса: рестораны не нуждались в прежнем количестве риса из-за урезанного графика работы.
«Среди 47 префектур ни одна не планировала расширять производство кулинарного риса, в то время как 10 заявили, что они будут производить примерно на том же уровне, что и в предыдущем году», — говорится в статье.
Три из 37 префектур, включая Хоккайдо, заявили о планах сократить производство риса более чем на 5% по сравнению с прошлым годом. В четырех префектурах показатель составить 3-5%, а в 30% — 1–3%. Отведенная для выращивания риса площадь уменьшится на 35 000 га, считают в министерстве. Однако для баланса рекомендуется снизить ее еще на 4000 га. В 27 префектурах готовятся нарастить производство пшеницы, а в 30 — увеличить урожай сои, следует из статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.
После заявления Путина мировые цены на пшеницу снизились до уровня двухмесячной давности, сообщала в начале июня итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. Потенциальный объем экспорта украинской пшеницы оценивается в 20 млн т, что, по словам Путина, в соотношении с мировым производством пшеницы в 800 млн т в год — «ни о чем».
Об опасности продовольственного кризиса в связи с боевыми действиями на Украине неоднократно говорили представители международных организаций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что на долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятая часть кукурузы и более половины подсолнечного масла.