Газета
Экономика

ЕС призвал не покупать у России вывезенное с Украины зерно

Ведомости

Европейский союз призвал все страны мира отказаться от покупки у России зерна, якобы украденного на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна», — подчеркнул Стано (цитата по ТАСС). По информации внешнеполитической службы ЕС, Россия якобы пыталась продать партию зерна Египту, однако он отказался от покупки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК создает сухопутные зеленые линии для ускоренного вывоза зерна с Украины через территории Польши, Словакии и Румынии. Таким способом ЕС «упрощает экспорт с Украины», который позволит ей закупать необходимые товары. Фон дер Ляйен призвала всех партнеров не ограничивать торговлю сельхозпродукцией.

Украина ставит невыполнимые условия экспорта своего зерна

Хотя Россия и Турция заявляют о готовности обеспечить безопасный вывоз

Накануне главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не достигнуты соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток.

Ранее по теме: Лавров ответил украинскому журналисту на вопрос о «краже» зерна

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных