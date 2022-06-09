ЕС призвал не покупать у России вывезенное с Украины зерно
Европейский союз призвал все страны мира отказаться от покупки у России зерна, якобы украденного на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна», — подчеркнул Стано (цитата по ТАСС). По информации внешнеполитической службы ЕС, Россия якобы пыталась продать партию зерна Египту, однако он отказался от покупки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК создает сухопутные зеленые линии для ускоренного вывоза зерна с Украины через территории Польши, Словакии и Румынии. Таким способом ЕС «упрощает экспорт с Украины», который позволит ей закупать необходимые товары. Фон дер Ляйен призвала всех партнеров не ограничивать торговлю сельхозпродукцией.
Накануне главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не достигнуты соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток.