ЕС призвал не покупать у России вывезенное с Украины зерно

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не достигнуты соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток.