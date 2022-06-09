Песков заявил об отсутствии соглашений по украинскому зерну
Никаких соглашений по экспорту украинского зерна с Турцией и странами Ближнего Востока пока достигнуто не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, пока точных никаких соглашений не достигнуто. Работа продолжается», — пояснил представитель Кремля. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток. Песков эту информацию не подтвердил. «Я ей [этой информацией] не располагаю», — подчеркнул Песков.
3 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.
Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров провел в Анкаре переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, одной из тем которых стал вывоз украинского зерна из заблокированных портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что Турция заявила о готовности Киева разминировать порты либо обеспечить проход через минные поля для вывоза из страны зерновых.