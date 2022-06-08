Из Мелитополя в Крым прибыл первый состав с зерном

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное моря. 8 июня глава МИД России Сергей Лавров провел в Анкаре переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, одной из тем которых стал вывоз украинского зерна из заблокированных портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что Турция заявила о готовности Киева разминировать порты либо обеспечить проход через минные поля для вывоза из страны зерновых.