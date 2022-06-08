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Экономика

Из Мелитополя в Крым прибыл первый состав с зерном

Ведомости

Первый поезд с зерном из Мелитополя (южная часть Запорожской области, по контролем российских властей) прибыл в Крым. Об этом сообщил ТАСС советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Первый поезд с зерном из Мелитополя прибыл в Крым. Торговый маршрут проложен. Огромное спасибо железнодорожникам и всем, кто обеспечивал безопасность состава», — сказал Крючков. О том, что первый состав с зерном из Запорожской области отправился в сторону полуострова, накануне сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в эфире проекта «Соловьев Live».

Днем ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США в середине мая направили 14 странам, большая часть из которых в Африке, предупреждения о том, что конкретные российские суда из черноморских портов пытались продать якобы «украденное украинское зерно». В госдепартаменте США газете подтвердили, что сотрудничают с другими странами ради предотвращения продажи зерна, «предположительно украденного у Украины», часть территории на юге которой занята российскими войсками. Неназванные чиновники других стран подтвердили просьбу Вашингтона не допустить покупки незаконно получаемого украинского зерна.

Ранее по теме: Россия и Турция близки к взаимопониманию по украинскому зерну

Собеседники газеты отметили, что эта мера не носит принудительного характера. Однако, по сведениям издания, власти африканских стран встали перед дилеммой: получить у России дешевое зерно на фоне высоких общемировых цен или не вызывать недовольства США. Ключевые украинские порты, через которые обычно происходил вывоз зерна из страны на экспорт, сейчас все еще подконтрольны Киеву, однако заблокированы в связи с боевыми действиями, кроме того, эти порты еще предстоит разминировать.

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное моря. 8 июня глава МИД России Сергей Лавров провел в Анкаре переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, одной из тем которых стал вывоз украинского зерна из заблокированных портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что Турция заявила о готовности Киева разминировать порты либо обеспечить проход через минные поля для вывоза из страны зерновых.

Ранее по теме: Лавров: Турция заявила о готовности Киева разминировать порты для вывоза зерна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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