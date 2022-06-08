Лавров: Турция заявила о готовности Киева разминировать порты для вывоза зерна

«Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку — она маленькая на самом деле — решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу (цитата по «РИА Новости»).