Лавров: Турция заявила о готовности Киева разминировать порты для вывоза зерна
Украинская сторона готова либо разминировать морские порты, либо обеспечить проход через минные поля для вывоза из страны зерновых, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров со ссылкой на данные Турции.
«Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку — она маленькая на самом деле — решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу (цитата по «РИА Новости»).
После начала военной операции на Украине в портах страны оказалось заблокировано около 20 млн т зерна. По оценке Верховной рады Украины, а также главы МИД ФРГ Анналены Бербок, объем заблокированного к вывозу зерна — 25 млн т, по более раннему заявлению президента США Джо Байдена — 20 млн т. ООН приводила гораздо более скромные объемы заблокированного на Украине зерна — 4,5 млн т.
В МИД России выразили готовность начать поставлять зерно нуждающимся в том случае, если страны Запада отменят введенные против России санкции, затрагивающие поставки. 3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Также зерно можно вывезти через украинские порты после их разминирования. Он отметил, что Россия готова помочь вывезти товар, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное моря.