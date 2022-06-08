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Лавров: Турция заявила о готовности Киева разминировать порты для вывоза зерна

Ведомости

Украинская сторона готова либо разминировать морские порты, либо обеспечить проход через минные поля для вывоза из страны зерновых, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров со ссылкой на данные Турции.

«Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку — она маленькая на самом деле — решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу (цитата по «РИА Новости»).

После начала военной операции на Украине в портах страны оказалось заблокировано около 20 млн т зерна. По оценке Верховной рады Украины, а также главы МИД ФРГ Анналены Бербок, объем заблокированного к вывозу зерна — 25 млн т, по более раннему заявлению президента США Джо Байдена — 20 млн т. ООН приводила гораздо более скромные объемы заблокированного на Украине зерна — 4,5 млн т.

В МИД России выразили готовность начать поставлять зерно нуждающимся в том случае, если страны Запада отменят введенные против России санкции, затрагивающие поставки. 3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Также зерно можно вывезти через украинские порты после их разминирования. Он отметил, что Россия готова помочь вывезти товар, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное моря. 

Ранее по теме: Россия и Турция близки к взаимопониманию по украинскому зерну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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