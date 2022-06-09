Украина ставит невыполнимые условия экспорта своего зерна

Турция считает жизнеспособным и реализуемым план ООН, который предусматривает вывоз украинского зерна морским путем, заявил 8 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Российский министр сообщил, что, по информации турецкой стороны, Украина готова либо разминировать морские порты, либо обеспечить безопасный проход судов для вывоза из страны зерновых.