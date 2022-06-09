Украина ставит невыполнимые условия экспорта своего зерна

Украина ставит невыполнимые условия экспорта своего зернаХотя Россия и Турция заявляют о готовности обеспечить безопасный вывоз
Турция считает жизнеспособным и реализуемым план ООН, который предусматривает вывоз украинского зерна морским путем, заявил 8 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Российский министр сообщил, что, по информации турецкой стороны, Украина готова либо разминировать морские порты, либо обеспечить безопасный проход судов для вывоза из страны зерновых.
Генсек ООН Антониу Гуттериш еще в мае предложил Украине, Турции и России под эгидой ООН договориться о вывозе зерна из черноморских украинских портов, для чего все стороны должны обеспечить безопасность судоходства.
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