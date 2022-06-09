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Украина ставит невыполнимые условия экспорта своего зерна

Хотя Россия и Турция заявляют о готовности обеспечить безопасный вывоз
Илья Лакстыгал
Unsplash

Турция считает жизнеспособным и реализуемым план ООН, который предусматривает вывоз украинского зерна морским путем, заявил 8 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Российский министр сообщил, что, по информации турецкой стороны, Украина готова либо разминировать морские порты, либо обеспечить безопасный проход судов для вывоза из страны зерновых.

Генсек ООН Антониу Гуттериш еще в мае предложил Украине, Турции и России под эгидой ООН договориться о вывозе зерна из черноморских украинских портов, для чего все стороны должны обеспечить безопасность судоходства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных