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Лавров ответил украинскому журналисту на вопрос о «краже» зерна

Ведомости

Россия ничего не ворует с Украины, а занимается реализацией поставленных спецоперацией целей, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре, отвечая на вопрос украинского журналиста о якобы воровстве и продаже зерна.

«А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать, и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю — мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично: избавить восток Украины от давления неонацистского режима», — подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, российская сторона уже не раз заявляла о том, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. «Нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он чем-то еще там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море», — добавил дипломат.

3 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.

Ранее сегодня Лавров провел в Анкаре переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, одной из тем которых стал вывоз украинского зерна из заблокированных портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что Турция заявила о готовности Киева разминировать порты либо обеспечить проход через минные поля для вывоза из страны зерновых.

Ранее по теме: Из Мелитополя в Крым прибыл первый состав с зерном

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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