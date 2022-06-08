Лавров ответил украинскому журналисту на вопрос о «краже» зерна

«А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать, и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю — мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично: избавить восток Украины от давления неонацистского режима», — подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).