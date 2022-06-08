Лавров ответил украинскому журналисту на вопрос о «краже» зерна
Россия ничего не ворует с Украины, а занимается реализацией поставленных спецоперацией целей, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре, отвечая на вопрос украинского журналиста о якобы воровстве и продаже зерна.
«А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать, и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю — мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично: избавить восток Украины от давления неонацистского режима», — подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, российская сторона уже не раз заявляла о том, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. «Нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он чем-то еще там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море», — добавил дипломат.
3 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.
Ранее сегодня Лавров провел в Анкаре переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, одной из тем которых стал вывоз украинского зерна из заблокированных портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что Турция заявила о готовности Киева разминировать порты либо обеспечить проход через минные поля для вывоза из страны зерновых.