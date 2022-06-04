Аналитики заявили о падении цен на пшеницу после слов Путина
Мировые цены на пшеницу снизились до уровня двухмесячной давности после заявления президента России Владимира Путина, который накануне «дал зеленый свет» на экспорт зерна из украинских портов. Об этом сообщила итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
На закрытии торгов Чикагской торговой палаты цена фьючерса на пшеницу находилась на уровне $10,4 за бушель (27,2 кг), снижение составило 10%. Кроме того, по данным аналитиков, дешевеет кормовая кукуруза: за три дня падение составило 6,4% до $7,27 за бушель.
На украинских складах сейчас может находиться более 20 млн т зерновых, в том числе пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта, отмечает Coldiretti. Блокада вывоза зерна в бедные страны чревата беспорядками и голодом.
В частности, более 60% пшеницы закупают в России и на Украине Египет, Турция, Бангладеш и Иран, также, по данным ассоциации, зависимы от поставок из этих стран Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан. Кроме того, склады необходимо освободить для размещения нового урожая, который ожидают через несколько недель, говорится в материале. Речь идет о 19,4 млн т пшеницы, а общий ожидаемый в этом сезоне объем урожая составит 33 млн т.
Однако тенденция к снижению цен не говорит о преодолении трудностей. Как отмечают аналитики, она означает «повышенный интерес к спекулятивному рынку сельскохозяйственного сырья».
«Спекуляции переходят от финансовых рынков, находящихся в затруднительном положении, к драгоценным металлам, таким как золото, к сельскохозяйственной продукции, где цены все меньше и меньше зависят от реальной тенденции спроса и предложения и все больше — от финансовых движений и стратегий», — заявили в ассоциации.
Накануне Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что зерно из Украины можно вывезти через подконтрольные ей порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, по Дунаю и через Румынию, Венгрию, Польшу и Белоруссию, — Россия не препятствует этому. По его словам, также Россия готова помочь с вывозом, обеспечить безопасность и заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении и при этом не будет выдвигать никаких условий.
Потенциальный объем экспорта украинской пшеницы оценивается в 20 млн т, что, по словам Путина, в соотношении с мировым производством пшеницы в 800 млн т в год — «ни о чем». Но это потенциальный объем, а реальные возможности Украины намного ниже, добавил президент.
Об опасности продовольственного кризиса в связи с боевыми действиями на Украине неоднократно говорили представители международных организаций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что на долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятая часть кукурузы и более половины подсолнечного масла.