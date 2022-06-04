Аналитики заявили о падении цен на пшеницу после слов Путина

Накануне Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что зерно из Украины можно вывезти через подконтрольные ей порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, по Дунаю и через Румынию, Венгрию, Польшу и Белоруссию, — Россия не препятствует этому. По его словам, также Россия готова помочь с вывозом, обеспечить безопасность и заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении и при этом не будет выдвигать никаких условий.