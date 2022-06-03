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Путин: украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям

Ведомости

Зерно из Украины можно вывезти через подконтрольные ей порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию, Польшу и Белоруссию — Россия не препятствует этому, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Также Россия готова помочь с вывозом, обеспечить безопасность и заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении и при этом не будет выдвигать никаких условий, добавил президент.

«Самое простое — это вывоз через территорию Белоруссии. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Потенциальный объем экспорта украинской пшеницы оценивается в 20 млн тонн, что, по словам Путина, в соотношении с мировым производством пшеницы в 800 млн тонн в год — «ни о чем». Но это потенциальный объем, а реальные возможности Украины намного ниже, добавил президент.

Ранее по теме: Небензя заявил о готовности России обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных