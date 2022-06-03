Путин: украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям

«Самое простое — это вывоз через территорию Белоруссии. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии», — сказал Путин (цитата по ТАСС).