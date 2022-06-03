Путин: украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям
Зерно из Украины можно вывезти через подконтрольные ей порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию, Польшу и Белоруссию — Россия не препятствует этому, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Также Россия готова помочь с вывозом, обеспечить безопасность и заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении и при этом не будет выдвигать никаких условий, добавил президент.
«Самое простое — это вывоз через территорию Белоруссии. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Потенциальный объем экспорта украинской пшеницы оценивается в 20 млн тонн, что, по словам Путина, в соотношении с мировым производством пшеницы в 800 млн тонн в год — «ни о чем». Но это потенциальный объем, а реальные возможности Украины намного ниже, добавил президент.