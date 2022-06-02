Небензя заявил о готовности России обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины

Ранее сегодня турецкое агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Россия, Турция, Украина и ООН подготовили «дорожную карту», которая обеспечит работу безопасного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Агентство утверждает, что создаваемый в Стамбуле центр по вывозу зерна будет регулировать взаимодействие между Россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН. Запуск центра позволит вывезти из портов Украины на мировые рынки 20 млн т зерна.