Небензя заявил о готовности России обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины
Российская сторона готова пропустить суда с украинским зерном, но для этого Киев должен разминировать порты, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать — это их мины, а не наши», — сказал Небензя (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда.
Комментируя публикации о якобы готовящейся встрече РФ, Украины, Турции и ООН по теме вывоза украинского зерна по Черному морю, Небензя сказал: «Сейчас много кто чего пишет. Я не знаю, насколько это имеет отношение к реальности. Много спекуляций на тему вывоза».
Ранее сегодня турецкое агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Россия, Турция, Украина и ООН подготовили «дорожную карту», которая обеспечит работу безопасного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Агентство утверждает, что создаваемый в Стамбуле центр по вывозу зерна будет регулировать взаимодействие между Россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН. Запуск центра позволит вывезти из портов Украины на мировые рынки 20 млн т зерна.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара постарается помочь в разминировании украинских портов. По словам главы МИДа, никаких проблем с обеспечением мировых рынков зерном со стороны России не существует. На деле же западные страны умалчивают, что под санкции против России попали суда, перевозящие зерно.
Лавров ранее заявил, что Военно-морской флот России сможет обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если украинская сторона разминирует выходы из портов. Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в свою очередь отметил, что возобновлению морского импорта украинского зерна мешают установленные у берегов Одесской области мины и запрет на страхование российских судов и обслуживание их в международных портах.